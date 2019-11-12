Машиностроительный холдинг СТМ вышел на рынки Африки

Холдинг "Синара-Транспортные Машины" ("СТМ") стал участником саммита "Россия - Африка". На форум прибыли лидеры более 40 африканских государств, представители крупнейших корпораций и экспертного сообщества. Компания "СТМ" занимается поставкой локомотивов и путевой техники по всему миру. О том какие перспективы сотрудничества открываются в Африке, в том числе связанные со строительством железных дорог, рассказал генеральный директор Торгового дома "СТМ" Антон Зубихин.

Компания "СТМ" планирует экспортировать свою продукцию в африканские страны? Как вы оцениваете потенциал этого рынка?

Антон Зубихин: Мы нацелены на расширение экспортных поставок, ведем переговоры с Эфиопией, Сенегалом и Танзанией. Кроме того, мы имеем опыт поставок в Республику Египет - второе по инвестиционной привлекательности государство Африки. На горнодобывающих фабриках этой страны работают 32 тепловоза ТГМ4Б. Если говорить о состоянии железных дорог на африканском континенте, то всего 35 стран имеют действующую железнодорожную сеть. Ее общая протяженность порядка 80 тысяч километров, из них эксплуатируется не более 60 тысяч километров. Изношенные мощности требуют капитальных вложений. Но если говорить о потенциале Африки, то это гигантская кладовая природных ресурсов. На континенте сосредоточено до 80 процентов мирового запаса золота, алмазов и хрома, приблизительно 90 процентов платины, при этом разработка месторождений и логистика становятся все сложнее.

По данным Федеральной таможенной службы, товарооборот России и Африки за 2018 год составил 20,4 миллиарда долларов, из них 17,4 миллиарда приходится на российский экспорт. С 2010 года экспорт из России в страны Африки вырос почти в три раза. Крупнейшими направлениями поставок различной продукции стали Египет и Алжир. Хочу отметить, что российско-африканские связи находятся на подъеме, активно ведется экономический диалог, и мы готовы интегрироваться в эти отношения.

Расскажите подробнее о проектах, которые предметно обсуждаются.

Антон Зубихин: В июне этого года холдинг "СТМ" и "Афрэксимбанк" заключили соглашение о сотрудничестве. Банк подтвердил свою готовность предоставлять кредиты потенциальным покупателям. В октябре на форуме мы провели переговоры с руководством Корпорации железных дорог Танзании (TRC). Обсудили потребности в закупке локомотивов, пассажирских поездов и путевой техники. В Танзании реализуется проект по строительству новой электрифицированной линии протяженностью около 2,5 тысячи километров. Представители танзанийской стороны высказали пожелание об участии российских компаний в тендере на строительство следующего участка протяженностью 700 километров.

"СТМ" также рассматривает возможность участия в проекте по строительству новой железнодорожной ветки на Мадагаскаре. Ведем переговоры по поставкам магистральных тепловозов в Нигерию для транспортировки составов с нефтепродуктами. Республика Судан планирует закупку 20 единиц путевой техники в рамках первого этапа проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры.

Оказывается ли господдержка экспортерам машиностроительной отрасли в африканские страны?

Антон Зубихин: Правительство РФ поддерживает компании, осуществляющие несырьевой экспорт. Нашим стратегическим партнером, безусловно, является РЖД. Мы осуществляем совместный проект на Кубе, в рамках которого не только поставляем локомотивы, но и модернизируем депо в кубинской столице, обучаем иностранных специалистов ремонтных служб. "РЖД Интернешнл" готовится к выходу на индийский рынок, в планах компании модернизация железнодорожного участка Нагпур - Секундерабад.

Мы представили свою путевую технику на международной выставке IREE-19 в Нью-Дели, намерены участвовать в национальной программе Make in India и подготовили предложения по локализации производства.

Уже сейчас портфель экспортных заказов холдинга "СТМ" составляет 0,5 миллиарда евро. Нам важно знать, что условия, о которых мы сейчас договариваемся, будут действовать до окончания срока подписанных контрактов.

Субсидирование экспортных поставок - эффективная мера, которая гармонично сочетается с корпоративной программой повышения конкурентоспособности. Мы благодарны Минпромторгу России за эту инициативу, поскольку сформированный правительством комплекс мер позволяет машиностроительным предприятиям спланировать свою работу и чувствовать себя защищенными на внешнем рынке.