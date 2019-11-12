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12.11.2019,  
17:25
Текст:  Светлана Цыганкова

Минобороны получило заключительную партию РСЗО "Торнадо-Г"

Фото: Концерн "Техмаш" Фото: Концерн "Техмаш"
Фото: Концерн "Техмаш"

Подразделениям министерства обороны России отправили заключительную партию боевых машин из состава реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г". Поставка была выполнена в рамках выполнения гособоронзаказа.

Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
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Как сообщает пресс-служба Госкорпорации Ростех, машины отправило специальное конструкторское бюро, входящее в группу предприятий "Мотовилихинские заводы". Это предприятие, кстати, является разработчиком и единственным в России производителем боевых и транспортно-заряжающих машин из состава РСЗО типа "Град, "Смерч" и их модификаций - "Торнадо-Г" и "Торнадо-С".

Предприятие выполнило комплекс работ по ремонту и модернизации боевых машин РСЗО "Град" до уровня "Торнадо-Г" в полном объеме и в установленный срок.

"РГ" уже писала о том, что российская армия в нынешнем году получит более 40 современных артиллерийских систем. Речь как раз и идет о "Торнадо-Г", а также "Торнадо-С" и самоходных гаубицах "Мста-СМ".

"Торнадо-Г" - модернизированная реактивная система залпового огня. Ее особенности - повышенная эффективность стрельбы, более мощные боеприпасы, наличие автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и навигации. Система стоит на вооружении с 2014 года.

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