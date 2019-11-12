Минск передал артефакты австрийских жертв концлагеря "Тростинец"

Артефакты, найденные на месте нацистского концлагеря в Тростенце под Минском в годы Великой Отечественной воны, где были уничтожили более 200 тысяч человек, в том числе и тысячи граждан Австрии, переданы 12 ноября во время официального визита в эту страну президента Беларуси. Они были недавно обнаружены во время археологических раскопок. Об этом сообщил во вторник Александр Лукашенко по итогам переговоров в Вене со своим коллегой Александером Ван дер Белленом, информирует его пресс-служба.

Белорусский руководитель особо отметил, что страны и народы связывает не только экономика. "Безусловно, мы говорили и о Малом Тростенце. Этот лесной массив под Минском вошел в историю как место массового уничтожения людей нацистскими преступниками. Среди жертв Тростенца - более десяти тысяч австрийских граждан, - сказал он. - Мы понимаем, какое огромное значение имеет сохранение памяти о жертвах холокоста для австрийского общества. Поэтому оказали поддержку инициативе Австрии об установке в мемориальном комплексе монумента "Массив имен" в память об австрийских гражданах, уничтоженных там гитлеровцами". По мнению президента РБ, важно расширять и продолжать научные контакты историков, которые занимаются этой исторической темой.

Лукашенко высказал слова благодарности президенту Австрии за инициативу установления в Малом Тростенце отдельного памятника погибшим гражданам Австрии. "За то, что он показал пример ответственности и порядочности в отношении тех, кто погиб тогда. Показал пример тем, кто должен был давно так же поступить, как австрийское руководство", - констатировал белорусский лидер.