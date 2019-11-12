Новости

Вице-премьер Украины сообщил о "войне" с Россией 07:29
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе 07:29
Жительница Камчатки прописала в квартире 62 мигрантов 07:17
В Китае мужчина проник в детский сад и облил малышей щелочью 06:56
Кудрин назвал сумму необходимую для борьбы с бедностью в стране 06:53
Молодежная сборная России по хоккею сравняла счет в Суперсерии 06:40
Хабаровская туристка пыталась вывезти в КНР ртуть под корсетом 06:40
В Якутии спасли рыбака с инсультом 06:19
Мексика может предоставить Эво Моралесу статус беженца 06:16
Saudi Aramco назвала высокой себестоимость российской нефти 06:13
Во Владивостоке установили памятник Рихарду Зорге 05:55
В США госпитализирован экс-президент Джимми Картер 05:53
В Сиднее зафиксирована катастрофически высокая опасность пожаров 05:50
"Хаябуса-2" завершит 13 ноября миссию на астероиде Рюгу и отправится к Земле 05:37
На Камчатке полицейский пойдет под суд за кражу 700 литров бензина 05:26
Из-за санкций Венесуэла начала демпинговать на нефтяном рынке 05:22
Столкновение поездов в Бангладеш унесло жизни 12 человек 05:11
Подводная лодка ТОФ "атаковала" субмарину в Японском море 05:06
Хейли рассказала о действовавших против Трампа сотрудниках Белого дома 05:01
Камчатский поселок засыпало пеплом от вулкана Шивелуч 04:33
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему очки 04:31
Жертвами циклона "Булбул" в Бангладеш стали 26 человек 04:22
Парламент Боливии эвакуировали из-за беспорядков 03:59
Макрон и Трамп встретятся до декабрьского саммита НАТО 03:54
Захарова назвала отношения США и Европы диалогом волков с волками 03:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В каких регионах температура воздуха опустится ниже -40 градусов
В каких регионах температура воздуха опустится ниже -40 градусов
В "РГ" обсудят качество дорог в регионах
В "РГ" обсудят качество дорог в регионах
12.11.2019 06:40
Рубрика: Спорт

Молодежная сборная России по хоккею сравняла счет в Суперсерии

Текст: Максим Домчев
Молодежная сборная России по хоккею в четвертом матче Суперсерии нанесла поражение команде Хоккейной лиги Онтарио в серии буллитов - 3:2. Таким образом, после четырех матчей в Суперсерии пока ничья.

Накануне этого матча россияне получили немного времени для отдыха. После трех поединков Суперсерии россияне пока уступали своим соперникам. В матчах с командой QMJHL команда Валерия Брагина обменялась победами, а в первом матче против команды Хоккейной лиги Онтарио россияне уступили (1:4).

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Сборная России по хоккею стала третьей на Кубке Карьяла

Счет в матче был открыт на 14-й минуте встречи. Коннор Макмайкл вывел вперед команду OHL. Россияне отыгрались лишь в начале третьего периода. Василий Подколзин совершил сольный проход практически от своих ворот, однако с его броском голкипер сумел справиться, но самым расторопным на добивании оказался Родион Амиров.

Не успели россияне отпраздновать гол, как Серрон Ноэл снова вывел команду Хоккейной лиги Онтарио вперед. Но Лев Комиссаров сумел восстановить равенство. А победитель встречи определился в серии буллитов, где победу сборной России принес бросок Ивана Морозова.

Впереди у россиян небольшой отдыха, а затем 14 и 15 ноября состоятся две встречи с командой Западной хоккейной лиги. Напомним, что сборная России 4 раза выигрывала Суперсерию, тогда как команды канадских лиг побеждали 12 раз.

Спорт Хоккей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили разведение сил в Донбассе и ситуацию в Ливии
Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки
Медведев поддержал создание реестра компаний-коррупционеров
Минкомсвязь назвала причины возможного роста тарифов мобильной связи
Песков озвучил число осужденных по космодрому Восточный