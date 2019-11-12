Молодежная сборная России по хоккею сравняла счет в Суперсерии

Молодежная сборная России по хоккею в четвертом матче Суперсерии нанесла поражение команде Хоккейной лиги Онтарио в серии буллитов - 3:2. Таким образом, после четырех матчей в Суперсерии пока ничья.

Накануне этого матча россияне получили немного времени для отдыха. После трех поединков Суперсерии россияне пока уступали своим соперникам. В матчах с командой QMJHL команда Валерия Брагина обменялась победами, а в первом матче против команды Хоккейной лиги Онтарио россияне уступили (1:4).

Счет в матче был открыт на 14-й минуте встречи. Коннор Макмайкл вывел вперед команду OHL. Россияне отыгрались лишь в начале третьего периода. Василий Подколзин совершил сольный проход практически от своих ворот, однако с его броском голкипер сумел справиться, но самым расторопным на добивании оказался Родион Амиров.

Не успели россияне отпраздновать гол, как Серрон Ноэл снова вывел команду Хоккейной лиги Онтарио вперед. Но Лев Комиссаров сумел восстановить равенство. А победитель встречи определился в серии буллитов, где победу сборной России принес бросок Ивана Морозова.

Впереди у россиян небольшой отдыха, а затем 14 и 15 ноября состоятся две встречи с командой Западной хоккейной лиги. Напомним, что сборная России 4 раза выигрывала Суперсерию, тогда как команды канадских лиг побеждали 12 раз.