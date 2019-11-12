Похоже, традиционным профессиям придется потесниться в списке предпочтений молодежи в США: согласно данным опроса компании Morning Consult, 86 процентов юных респондентов заявили, что хотели бы зарабатывать, публикуя проплаченный контент в своем аккаунте в соцсетях. При этом 66 процентов из них согласились бы рекламировать продукт, если он им понравится, а для 20 процентов и это необязательно. Встречайте новую профессию XXI века - инфлюенсер (от англ. influence - "влиять").

В опросе принимали участие две тысячи американцев в возрасте от 13 до 38 лет. Целых 54 процента из них заявили, что с удовольствием стали бы инфлюенсерами, предоставься им такая возможность. При этом 27 процентов признались, что лично знакомы с такими людьми, а 12 процентов уже считают себя таковыми. Так кто же такой инфлюенсер? Это человек, который влияет на мнение и предпочтения других посредством соцсетей. Главным источником его заработка является реклама: чем больше людей подписаны на него, тем дороже стоит рекламный пост в его аккаунте.

И, судя по опыту американской молодежи, социальные сети сегодня действительно становятся успешной рекламной платформой: так, целых 88 процентов респондентов рассказали, что узнавали нужную информацию об интересующей их продукции именно в соцсетях, причем 56 процентов покупали ее после того, как увидели рекламу в аккаунте тех, на кого подписаны. Правда, аккаунт аккаунту рознь: самой популярной социальной сетью у опрошенных мужчин стал YouTube, а у женщин - Instagram.

Миллениалы видят в этом шанс много заработать, а более молодые - способ изменить мир

Однако свое желание стать инфлюенсером респонденты объяснили по-разному. Для миллениалов главное - это гибкий график и возможность много заработать. А вот те, кто помоложе, заявили о желании изменить мир, иметь удобные чаcы работы и возможность делиться с людьми своими идеями. При этом самыми важными качествами для инфлюенсера респонденты назвали аутентичность, юмор и хорошие познания в определенной сфере: у мужчин это чаще всего игры и спорт, а у женщин - красота и мода.