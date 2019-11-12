Практически все крупные банки уже снизили ставки по ипотеке либо снизят их в ближайшее время. Вскоре средние ставки по ипотеке могут упасть ниже 9%, что может усилить спрос на жилищные кредиты. О том, на что обращать внимание при получении ипотеки и почему в ней может быть отказано, рассказали "Российской газете" представители банков.

Цена и месторасположение жилья - первое, на что нужно смотреть при оформлении ипотеки. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

На что обращать внимание при подборе недвижимости?

- Это цена и месторасположение жилья, - говорит руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка Оксана Матюшенко. - Если купить квартиру на раннем этапе строительства, цена будет ниже.

Раньше с этим были связаны значительные риски: застройщик мог направить полученные деньги в другой проект, а строительство дома заморозить. Теперь с появлением системы эскроу-счетов (спецсчета, на которых банки учитывают и блокируют деньги покупателей за оплату недвижимости по договору долевого участия для передачи их застройщику) деньги привлекаются на конкретный проект. Если дом не будет построен, вы получите их обратно.

Чем отличаются условия покупки жилья на первичном и вторичном рынке?

- При покупке жилья на первичном рынке стоит поинтересоваться, есть ли спецпредложения по субсидированию ставки или другие бонусы, - советует управляющий директор продаж подразделений сети Абсолют-банка Иван Любименко.

При покупке вторичного жилья, по его словам, важно, чтобы оно имело надежные конструкции, не было поставлено на капитальный ремонт или ему не был присвоен статус аварийной недвижимости. Также могут возникнуть сложности с оформлением ипотеки при покупке комнаты в коммуналках, домах гостиничного типа, квартир в "хрущевках", добавляет Любименко.

Какими должны быть первый взнос и ежемесячные платежи по ипотеке, чтобы заемщик чувствовал себя относительно комфортно?

- Первый взнос в идеале должен быть не менее 20% от стоимости жилья, - говорит Матюшенко. - Это позволит быстрее выплатить кредит и сэкономить. При первом взносе менее 20% ставка будет выше.

Ежемесячный платеж должен быть сопоставим или меньше стоимости аренды нового жилья, указывает Матюшенко. Будет лучше, если этот платеж составит не более 40% зарплаты - отдавать больше каждый месяц в течение многих лет будет тяжело.

При оформлении ипотеки стоит узнать, соответствуете ли вы условиям спецпрограмм - это, например, "детская" или военная ипотека, ипотека для молодых семей - по таким кредитам ставки ниже среднерыночных, добавляет Любименко.

Почему банки могут отказать заемщику в ипотечных кредитах?

- Основная причина отказов - плохая кредитная история, - говорит замруководителя "Росбанк Дом" Алексей Просвирин. - Банки обращают внимание на число просрочек, их продолжительность, и если они длительные, например больше 90 дней, то, скорее всего, это будет стоп-фактором.

Вторая причина отказа - высокий уровень закредитованности. Третья причина - предоставление недостоверных сведений, например, об уровне доходов, месте работы, контактных данных. Четвертая причина - небольшой трудовой стаж. Длительный трудовой стаж дает основания считать заемщика надежным.

Пятая причина - возраст: отказать в ипотеке могут тем, кому еще нет 21 года, и тем, кто старше 65 лет на момент погашения кредита. Но возможны частные исключения для платежеспособных клиентов, - говорит Просвирин.