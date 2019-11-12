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Рубрика: Происшествия

Розыск в открытом доступе

На сайте Следственного комитета РФ открыли новый раздел о пропавших детях
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8013)
Следственный комитет России на своем официальном сайте запустил новый раздел "Внимание, пропал ребенок!". Корреспонденту "РГ" в ведомстве Александра Бастрыкина разъяснили, что в новом разделе размещается информация о розыске детей. "Новый раздел нацелен на оперативное информирование всех заинтересованных структур, а также представителей средств массовой информации и граждан, что позволит успешно завершать поиски пропавших детей", - подчеркивают в СК.
По данным Следственного комитета, большинство детей пропадает из-за невнимательности взрослых. Фото: Xavier_S / Istock По данным Следственного комитета, большинство детей пропадает из-за невнимательности взрослых. Фото: Xavier_S / Istock
По данным Следственного комитета, большинство детей пропадает из-за невнимательности взрослых. Фото: Xavier_S / Istock

Следственный комитет всегда заявлял, что уделяет особое внимание розыску пропавших детей. СК вместе с общественниками и с государственными структурами - МВД, МЧС, Министерством обороны, Росгвардией подписали нормативный акт об алгоритме взаимодействия при розыске пропавшего ребенка.

В следственном ведомстве всегда подчеркивают - самым важным в деле розыска пропавшего ребенка считается фактор времени. Именно поэтому руководство СК России требует от своих сотрудников моментально реагировать на любое сообщение о пропавших детях.

Под Томском нашли пропавшую семью с ребенком

В каждом следственном управлении страны созданы отдельные каналы связи для принятия тревожных сообщений о пропаже детей, реально работают тематические страницы на региональных сайтах ведомства. Для централизации этой работы Следственный комитет России на своем официальном сайте и запустил новый раздел "Внимание, пропал ребенок!".

Новый раздел будет оперативно сообщать, какие действия по розыску ребенка выполнены, какие и где сейчас ведутся. Это, уверены в ведомстве, позволит "успешно завершать поиски пропавших детей".

Совсем недавно Следственный комитет обнародовал статистику сообщений о пропавших без вести детях. За 2018 год в России заявили об исчезновении 13 683 несовершеннолетних, в первом полугодии 2019-го - о 8383 таких случаях.

В большинстве случаев силами правоохранителей и при участии волонтеров пропавших детей удается найти в течение трех дней после исчезновения

В ведомстве утверждают, что большинство пропавших детей уже нашли. В розыске остаются 98 несовершеннолетних. Больше всего детей, согласно данным СК, пропадают в Московской, Свердловской, Иркутской и Нижегородской областях, а также в Красноярском и Ставропольском краях.

По утверждению ведомства Александра Бастрыкина, дети пропадают из-за отсутствия контроля в социальных учреждениях или из-за конфликтов в семье. Это может быть жестокое обращение с детьми. Не последнее место в желании уйти из дома занимает поведение родителей или опекунов. Понятно, что речь идет о неблагополучных семьях.

Специалисты подчеркивают: абсолютное большинство, а именно почти 80 процентов преступлений против детей совершают их родственники и близкие люди. Как правило, такие преступления бывают под воздействием алкоголя или наркотиков.

Фото: Из материалов дела/СК РФ по Волгоградской области
В Волгограде СК возобновил дело о пропавшей в 1989 году семье

В большинстве случаев силами правоохранителей и при активном участии волонтерских организаций пропавших детей все-таки удается найти в течение трех дней после исчезновения. Если же за это время определить местонахождение пропавшего не удается, объявляется розыск.

Но точно установлено, что в большинстве случаев пропавшие дети возвращаются сами либо их находят спасатели и поисковые отряды. Еще статистика: больше всего детей пропадает в городах.

По данным Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, в безлюдной местности ежегодно пропадают около 500 детей.

Проблема пропажи детей родилась не вчера и не в нашей стране. Именно поэтому во многих странах мира 25 мая было объявлено Международным днем пропавших детей.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет
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