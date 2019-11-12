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12.11.2019 14:40
Рубрика: Власть

Нацистскую символику разрешат использовать при условии осуждения

Текст: Татьяна Замахина
Абсурдные ограничения на использование нацистской символики снимут. Законопроект об этом прошел второе чтение. В рамках основного чтения депутаты расширили "границы" документа - не только в книгах или фильмах можно будет использовать такого рода символику, но и везде - без конкретизации. Особенно это актуально для соцсетей. Конечно, есть условие - никаких признаков пропаганды, только осуждение!
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пока что любое публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики, даже без пропагандистских целей, может служить поводом для возбуждения дела об административном правонарушении. Для граждан предусмотрен штраф до 2 тысяч рублей или арест до 15 суток, для юридических лиц - штраф до 50 тысяч рублей. Таким образом, фильмы, а также иллюстрации книг, картины с использованием свастики формально оказались вне закона. Это все кино о войне, включая советскую классику, кинохроника, знаменитые антифашистские плакаты, фотографии…

Фото: iStock
Комитет ГА ООН поддержал резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская и ее соавторы предложили исправить "пробел". По какой-то причине раньше законодатели не подумали, что будет с демонстрацией фильмов о Великой Отечественной войне, в том числе из советского золотого фонда, отметила председатель комитета.

Если "солдат Красной армии давит ногой свастику", то даже это - под запретом. И случаи правоприменения абсурдных норм не заставили себя ждать. Каждый из них вызывает общественный резонанс. И это неудивительно, отметила Ямпольская, ведь люди хотят чтить память своих предков и сохранять память о Великой Отечественной войне.

- Никогда нельзя забывать, как выглядели твои враги, - резюмировала автор.

В изначальной редакции было предложено снять запрет с произведений науки, литературы, искусства, продукции СМИ и материалов, используемых образовательными организациями в учебных и просветительских целях. Подобная деятельность не будет считаться экстремистской - при условии осуждения нацизма и формирования негативного отношения к его идеологии, отмечалось в документе.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Ко второму чтению условие осталось, но "рамки" законопроекта стали куда шире.

- Мы вышли на формулировку, когда уже никакой конкретизации нет, - рассказала Ямпольская. Таким образом, использование подобной символики при условии формирования негативного отношения к идеологии фашизма и отсутствия признаков пропаганды оправдания фашизма будет разрешено "абсолютно всем и везде", подчеркнула глава комитета.

Она отметила важность этого события в преддверии наступающего года 75-летия Победы. "Люди захотят ставить кадры в соцсетях, - считает Ямпольская, - захотят ставить плакаты, старые фотографии. И очень хорошо, что эти благие намерения никаким образом не будут попадать под наказание".

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