Названа самая "чайная" страна в мире

Международный чайный комитет (International Tea Committee) опубликовал статистику, в какой стране больше всего пьют чая из расчета на душу населения. Лидером оказалась Турция, потребляющая порядка 260 000 тонн чая ежегодно, что составляет примерно 3,5 килограмма на душу населения. Из одного килограмма чая получается от 150 до 300 стаканов напитка, в зависимости от способа заваривания.

Стоимость стакана чая (обычно в Турции чай пьют из маленьких расширяющихся книзу стаканов из тонкого стекла, они называются "бардак") в самом большом городе страны - Стамбуле - варьируется от 1 лиры (11,09 рубля) в маленьких кафе и у разносчиков на улицах и до 25 лир (277,3 рубля) в ресторанах дорогих отелей на берегу Босфора, такое исследование провела турецкая газета Hurriyet.

Львиную долю потребления в Турции составляет черный чай, частично выращиваемый в черноморском регионе республики, а частично импортируемый со Шри-Ланки, Индии и других стран.