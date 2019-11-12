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12.11.2019 08:42
Рубрика: Экономика

Названы самые востребованные IT-профессии в 2020 году

Текст: Екатерина Шохина
Самыми востребованными работниками в IT-сфере в 2020 году будут разработчики мобильных операционных систем iOS и Android, UI/UX-дизайнеры, специалисты по QA (обеспечение качества продукта) тестированию программного обеспечения и аналитики данных, уверяют аналитики компании Superjob.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В связи с высокими темпами развития мобильных приложений в 2019 году продолжится рост спроса на разработчиков iOS и Android. Конкурс на вакантную должность в этом сегменте рынка труда очень низок (менее двух человек на место). Средняя зарплата по Москве 140-150 тысяч рублей, зарплатный максимум - 300 тысяч рублей", - пояснили ТАСС в пресс-службе Superjob.

Фото: iStock
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Также растет спрос на специалистов по тестированию программного обеспечения: здесь востребованы и молодые специалисты, которых компании готовы обучать, и опытные тестировщики сложных приложений, которые знают несколько языков программирования. На каждую вакансию приходится в среднем 2,5 резюме. Средняя зарплата по Москве 90-100 тысяч рублей, зарплатный максимум - 250 тысяч рублей, объяснили в Superjob.

В компании считают, что большое будущее ждет также аналитиков данных. Их услуги востребованы не только среди IT-компаний, но и в финансовых организациях, компаниях сферы продаж и услуг. Сегодня соотношение числа вакансий и резюме в данном сегменте составляет 1 к 4,5. Наиболее высокий уровень дохода у аналитиков Big Data: средний заработок по Москве 150-160 тысяч рублей, зарплатный максимум - 250 тысяч рублей.

Экономика Работа Рынок труда
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