Немецкая компания: "Северный поток-2" будет завершен до конца года

Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен убежден, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено до конца 2019 года. Об этом он заявил "на полях" конференции в Абу-Даби.

По словам Мерена, которого цитирует ТАСС, российско-европейский проект получил все допуски после того, как последняя из стран-участниц, Дания, дала зеленый свет на прокладку трубы в своих водах. Топ-менеджер при этом подтвердил, что с наступлением сезона холодов условия строительства становятся тяжелее, что может отразиться на графике введения "Северного потока-2" в строй. Глава Wintershall Dea также опроверг слухи о штрафах со стороны польского антимонопольного регулятора, с которой компания сотрудничала.

Напомним, что ранее компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG обратилась в суд ЕС с иском о частичной отмене поправок к Газовой директиве, которые предполагают слишком короткие сроки выдачи исключений для попадающих под них проектов. Ранее компания пыталась полностью оспорить документ как дискриминационный.