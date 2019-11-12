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Рубрика: Экономика

Все в семью

В минтруде позаботились о сохранении маткапитала
Текст: Ирина Невинная, Екатерина Шохина
Минтруд решил закрыть пробел в законодательстве, связанный с использованием маткапитала для пенсионных накоплений. Если женщина решит отозвать эти средства, чтобы потратить их на другие разрешенные законом цели, но по каким-то причинам не сделает этого в течение полугода, деньги автоматически вернутся на ее индивидуальный накопительный счет.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Такие поправки в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" подготовил минтруд.

Зачем нужен этот денежный "круговорот"? Для того, чтобы отозванные средства не "висели" невостребованными и не обесценивались.

Фото: iStock
Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля

Напомним, что по закону женщина может направить средства маткапитала по четырем направлениям: на улучшение жилищных условий семьи, оплату обучения детей, приобретение техсредств и услуг для реабилитации детей с инвалидностью, а также на формирование своей накопительной пенсии. Большинство семей тратят маткапитал на решение жилищных проблем. На прибавку к пенсии эти средства направило 4,5 тысячи семей. Но с некоторыми из них возникла правовая неразбериха. Дело в том, что закон допускает, что женщина может передумать и отозвать "материнские" деньги с пенсионного счета, чтобы перенаправить их на другие нужды. При этом бывает, что средства отозваны, но распоряжений по дальнейшему их использованию в Пенсионный фонд не поступает. В результате суммы "зависают", и семья, по сути, начинает терять деньги: ведь неиспользованный маткапитал защищен от инфляции - он ежегодно индексируется, но если эти средства были размещены, а потом отозваны - сумма уже не растет.

По состоянию на 1 января 2019 года на счетах ПФР находилось 57,7 млн рублей таких средств. "Ежегодное увеличение этого остатка свидетельствует о том, что женщины не всегда обращаются за дальнейшим использованием средств материнского капитала", - пояснили "РГ" в пресс-службе минтруда.

Отозванные средства маткапитала не должны "висеть" и обесцениваться

В минтруде предложили установить срок (шесть месяцев), в течение которого владелец сертификата может распорядиться средствами по другому направлению. Если семья не укладывается с новым выбором в полугодовалый срок, нужно написать заявление в Пенсионный фонд - и этот срок будет продлен. В противном случае отозванные и неиспользованные средства маткапитала будут возвращены на пенсионный счет матери и продолжат формировать ее будущую накопительную пенсию. Это значит, по ним будет идти инвестиционный доход, что, конечно же, отвечает интересам семьи", - пояснили "РГ" в минтруде.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Материнский капитал
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