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Рубрика: Спорт

Нурмагомедов намекнул на завершение карьеры после боя с Фергюсоном

Текст: Максим Домчев

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов намекнул на то, что после поединка против Тони Фергюсона, который должен пройти в 2020 году, может завершить карьеру и признал, что главным поединком для него в UFC стал бой против Конора Макгрегора год назад.

Нурмагомедов может провести первый бой в РФ во второй половине 2020 года

Нурмагомедов в Краснодаре встретился со своими фанатами. В числе прочего обсуждался вопрос о планах на будущее.

"Не люблю таких далеко идущих планов строить. Всегда смотрю на вещи реально. До Тони Фергюсона тоже нужно дожить. До него полгода почти - пять месяцев. Посмотрим. Я думаю, что, может быть, после него ничего не останется. Посмотрим", - приводит слова Нурмагомедова Allboxing.

Также Хабиб ответил на вопрос о самом главном поединке в карьере. Нурмагомедов выделил поединок против Конора Макгрегора, который прошел чуть больше года назад, правда, фамилию соперника не сказал.

"Имя этого человека не будем называть, это предпоследний бой. Он не заслуживает", - скачал чемпион UFC.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
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