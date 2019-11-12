Нурмагомедов намекнул на завершение карьеры после боя с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов намекнул на то, что после поединка против Тони Фергюсона, который должен пройти в 2020 году, может завершить карьеру и признал, что главным поединком для него в UFC стал бой против Конора Макгрегора год назад.

Нурмагомедов в Краснодаре встретился со своими фанатами. В числе прочего обсуждался вопрос о планах на будущее.

"Не люблю таких далеко идущих планов строить. Всегда смотрю на вещи реально. До Тони Фергюсона тоже нужно дожить. До него полгода почти - пять месяцев. Посмотрим. Я думаю, что, может быть, после него ничего не останется. Посмотрим", - приводит слова Нурмагомедова Allboxing.

Также Хабиб ответил на вопрос о самом главном поединке в карьере. Нурмагомедов выделил поединок против Конора Макгрегора, который прошел чуть больше года назад, правда, фамилию соперника не сказал.

"Имя этого человека не будем называть, это предпоследний бой. Он не заслуживает", - скачал чемпион UFC.