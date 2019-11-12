О чем размышлял на бизнес-форуме в Вене Александр Лукашенко

Формулу партнерской кооперации, как ее на практике реализуют в Беларуси, а главное - принципы международного сотрудничества, принятые в стране, постарался изложить австрийским предпринимателям Александр Лукашенко, выступая 12 ноября в Вене на двустороннем деловом форуме, передает пресс-служба главы государства.

Прежде всего, говоря о своем присутствии на этой коммерческой площадке, президент дал понять, что дело не в том или ином сигнале, который должно получить от его присутствия бизнес-сообщество. Он просто "хотел продемонстрировать свое уважение к торговым партнерам. "А если кто-то хочет еще и сигнал получить, я не против, считайте, что этот сигнал вы сейчас получаете", - в шутливой интонации заверил белорусский лидер.

Но тут же перешел на серьезный тон, подчеркнув, что у двух европейских государств существует огромный нереализованный потенциал, а товарооборот порядка $200 млн он назвал откровенным позором. "Мы должны от этого позора быстро уходить", - призвал бизнес-сообщество Лукашенко. "Если вы, придя к нам с инвестициями, будете работать и относиться к белорусам так, как к австрийцам, вы всегда будете моими гражданами, и я вас буду всячески поддерживать", - заявил президент.

Он откровенно признался, что видел разных бизнесменов. Одни приходят, чтобы куш сорвать, другие, чтобы что-то заработать. А третьи не только заработать, но и принести пользу народу государства, где они работают. "Вот с третьими мы будем работать быстро, оперативно, будем вас поддерживать", - сказал глава РБ. Он выразил искреннюю готовность выстраивать с зарубежным бизнесом взаимовыгодные отношения. "Самое главное - вам не надо приносить чемоданы денег на взятки. Поэтому предупреждаю: никаких взяточничества и коррупции мы не потерпим. Приходите честно, открыто, прозрачно", - пригласил потенциальных партнеров Лукашенко.

Экономики Беларуси и Австрии, по его словам, поступательно развиваются. "Каждый из нас добился многого в построении независимого государства. Теперь настало время для объединения усилий и получения большей экономической выгоды от совместной работы. Только действуя вместе, дополняя и поддерживая друг друга, мы сможем и должны подняться на новый уровень", - выразил уверенность белорусский руководитель.