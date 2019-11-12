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12.11.2019 23:37
Рубрика: Экономика

Долги отправят в ящик

О неплатежах по налогам сообщат по электронной почте и в SMS
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Столичный выпуск № 255(8013)
Граждане смогут узнавать о долгах и недоимках по налогам из SMS-сообщений и писем по электронной почте. Их будет рассылать налоговая служба.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Для получения такой информации потребуется заполнить специальное согласие. Федеральная налоговая служба (ФНС) сейчас занимается разработкой формы такого документа. Предполагается, что он вступит в силу в апреле 2020 года. Об этом говорится в материалах налоговой службы на портале regulation.gov.ru.

Право ФНС напоминать налогоплательщикам о долгах закрепили принятые в сентябре 2019 года поправки в Налоговый кодекс РФ. В них уточняется, что присылать должникам SMS или письма по электронной почте налоговики могут не чаще одного раза в квартал.

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В этом году в рамках тестирования новых способов информирования граждан об имеющихся у них задолженностях по имущественным налогам ФНС в пилотном режиме уже делала рассылку информации по SMS и через мобильное приложение одного из крупнейших банков. Ранее в аэропортах, на вокзалах и в торговых центрах были организованы мобильные офисы, где люди могут узнать о своих долгах.

В 2019 году у граждан появилась возможность платить имущественные налоги авансом. Технически процедура проста: деньги налогоплательщика зачисляются на специальный счет Федерального казначейства, откуда потом списываются для погашения задолженности, если она имеется, либо, когда подходит срок, в уплату налогов.

Экономика Финансы Налоги Налоговая реформа
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