О неплатежах по налогам сообщат по электронной почте и в SMS

Граждане смогут узнавать о долгах и недоимках по налогам из SMS-сообщений и писем по электронной почте. Их будет рассылать налоговая служба.

Для получения такой информации потребуется заполнить специальное согласие. Федеральная налоговая служба (ФНС) сейчас занимается разработкой формы такого документа. Предполагается, что он вступит в силу в апреле 2020 года. Об этом говорится в материалах налоговой службы на портале regulation.gov.ru.

Право ФНС напоминать налогоплательщикам о долгах закрепили принятые в сентябре 2019 года поправки в Налоговый кодекс РФ. В них уточняется, что присылать должникам SMS или письма по электронной почте налоговики могут не чаще одного раза в квартал.

В этом году в рамках тестирования новых способов информирования граждан об имеющихся у них задолженностях по имущественным налогам ФНС в пилотном режиме уже делала рассылку информации по SMS и через мобильное приложение одного из крупнейших банков. Ранее в аэропортах, на вокзалах и в торговых центрах были организованы мобильные офисы, где люди могут узнать о своих долгах.

В 2019 году у граждан появилась возможность платить имущественные налоги авансом. Технически процедура проста: деньги налогоплательщика зачисляются на специальный счет Федерального казначейства, откуда потом списываются для погашения задолженности, если она имеется, либо, когда подходит срок, в уплату налогов.