О неплатежах по налогам сообщат по электронной почте и в SMS

Для получения такой информации потребуется заполнить специальное согласие. Федеральная налоговая служба (ФНС) сейчас занимается разработкой формы такого документа. Предполагается, что он вступит в силу в апреле 2020 года. Об этом говорится в материалах налоговой службы на портале regulation.gov.ru.
Право ФНС напоминать налогоплательщикам о долгах закрепили принятые в сентябре 2019 года поправки в Налоговый кодекс РФ. В них уточняется, что присылать должникам SMS или письма по электронной почте налоговики могут не чаще одного раза в квартал.
В этом году в рамках тестирования новых способов информирования граждан об имеющихся у них задолженностях по имущественным налогам ФНС в пилотном режиме уже делала рассылку информации по SMS и через мобильное приложение одного из крупнейших банков. Ранее в аэропортах, на вокзалах и в торговых центрах были организованы мобильные офисы, где люди могут узнать о своих долгах.
В 2019 году у граждан появилась возможность платить имущественные налоги авансом. Технически процедура проста: деньги налогоплательщика зачисляются на специальный счет Федерального казначейства, откуда потом списываются для погашения задолженности, если она имеется, либо, когда подходит срок, в уплату налогов.