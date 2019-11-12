Ученые назвали еще одну опасность позднего ужина

Поздний ужин может навредить не только стройной фигуре, но и сердцу. К такому выводу пришли исследователи из Колумбийского университета в Нью-Йорке, пишет MedicalXpress.

Выявленная закономерность справедлива для женского сердца: эксперимент охватил 112 участниц средним возрастом 33 года. В начале исследования врачи оценили работу сердца каждой из них, затем обследование повторилось через год. После старта эксперимента участницы вели подробный пищевой дневник в течение недели, такой же отчет они составили год спустя.

У тех, кто потреблял большую часть ежедневных калорий после 6 вечера, наблюдалась тенденция к ухудшению работы сердца. Эти женщины имели более высокое давление, больший индекс массы тела и худший уровень сахара в крови, нежели другие участницы.

- Метаболизм, циркадные ритмы, уровни кортизола и инсулина работают таким образом, что они не способны справиться с последствиями обильных вечерних ужинов, - пояснила одна из авторов исследования Эвелина Грейвер.

- Мало того, что наш организм не приспособлен переваривать пищу в поздние часы, мы еще и менее мобильны в это время, поэтому потребляемые калории не расходуются на энергию.