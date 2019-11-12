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12.11.2019 10:39
Рубрика: Спорт

Овечкин обошел Кросби по очкам в НХЛ

Текст: Максим Домчев

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин опередил канадца Сидни Кросби по набранным очкам за карьеру в НХЛ.

Фото: AP Photo/Nick Wass
Овечкин остался самым богатым российским игроком в НХЛ

"Вашингтон" в ночь на вторник уступил "Аризоне" в серии буллитов - 3:4, однако лидер команды россиянин Александр Овечкин смог набрать 1234-е очко в карьере. Это позволило ему опередить Кросби в споре бомбардиров за историю НХЛ.

За карьеру в "Вашингтоне" Овечкин забросил 671 шайбу и сделал 562 результативные передачи. У Кросби - 1233 балла за результативность (461 шайба и 782 передачи). Совсем близко от Овечкина располагается Петер Штястны, который набрал 1239 очков.

Лидирует же в этом списке легендарный Уэйн Гретцки, чей результат 2857 очков (849+1963) в обозримом будущем повторить просто нереально.

Тем временем партнер Овечкина по "Вашингтону" Евгений Кузнецов, забросивший "Аризоне" две шайбы, стал второй звездой минувшего игрового дня. Лучшим был признан финн Себастьян Ахо из "Каролины", который забросил две шайбы в ворота "Оттавы" (8:2).

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Спорт Хоккей Игроки и тренеры Александр Овечкин
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