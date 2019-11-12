Парламент Молдавии отправил в отставку правительство

Парламент Молдавии вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.

По ее словам, 63 голосами депутатов вотум недоверия утвержден. Для отставки кабмина нужен был минимум 51 голос из 101 возможного.

Ранее партия социалистов Молдавии инициировала рассмотрение в парламенте вопроса о вотуме недоверия правительству Майи Санду. Инициативу социалистов поддержали депутаты Демпартии. Фракция партии "Шор" и обе фракции блока ACUM от участия в голосовании отказались.

Между тем Санду исключила создание коалиции в будущем с Партией социалистов (ПСРМ). Она опровергла предположения о том, что часть блока ACUM могла бы войти в состав новой коалиции для сформирования с социалистами правительства, информирует агентство infotag.md.