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12.11.2019 14:33
Рубрика: В мире

Парламент Молдавии отправил в отставку правительство

Текст: Александр Саможнев

Парламент Молдавии вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.

Экс-президента Молдавии допросили по делу о хищении 1 млрд долларов

По ее словам, 63 голосами депутатов вотум недоверия утвержден. Для отставки кабмина нужен был минимум 51 голос из 101 возможного.

Ранее партия социалистов Молдавии инициировала рассмотрение в парламенте вопроса о вотуме недоверия правительству Майи Санду. Инициативу социалистов поддержали депутаты Демпартии. Фракция партии "Шор" и обе фракции блока ACUM от участия в голосовании отказались.

Между тем Санду исключила создание коалиции в будущем с Партией социалистов (ПСРМ). Она опровергла предположения о том, что часть блока ACUM могла бы войти в состав новой коалиции для сформирования с социалистами правительства, информирует агентство infotag.md.

В мире экс-СССР Молдавия Политический кризис в Молдавии
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