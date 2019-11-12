Пэн Лиюань посетила музей Бенаки в Афинах

Пэн Лиюань прослушала презентацию об истории музея и его коллекции, а также осмотрела скульптуры, картины, костюмы и другие предметы искусства Древней Греции.

По ее словам, представленные экспонаты в полной мере демонстрируют изящную технику и необычайное творчество искусных мастеров Древней Греции. Они показывают мощную силу обменов и сближения между двумя древними цивилизациями Китая и Греции, а также отражают существующий с древних времен тесный обмен между Востоком и Западом в таких областях, как культура, торговля и судоходство. Этот тесный обмен наследует предложенная Китаем инициатива "Один пояс и один путь", подчеркнула она.

Как Китай, так и Греция создали уникальные цивилизации, которые имеют глобальное влияние, отметила Пэн Лиюань, призвав обе стороны лучше хранить и передавать свое культурное наследие, расширять сотрудничество между музеями. А также играть более значимую роль в обогащении социально-культурных обменов между Китаем и Грецией и содействовать диалогу между цивилизациями и взаимному обучению.