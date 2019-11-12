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12.11.2019 13:24
Рубрика: В мире

Пятьдесят ракет выпущены по Израилю из Газы

Текст: Александр Саможнев

По меньшей мере 50 ракет были выпущены палестинскими радикальными группировками из сектора Газа по израильской территории, 20 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

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Представители армии подтвердили, что часть зарядов удалось перехватить. Информации с мест о жертвах не поступало. Одна из ракет попала в жилой дом на юге страны, строению нанесен материальный ущерб. По свидетельствам очевидцев, во вторник утром сирены воздушной тревоги несколько раз срабатывали в Тель-Авиве, в городах-спутниках Ришон-Леционе, Бат-Яме и Холоне, а также в крупных населенных пунктах Ашдод и Ашкелон на юге Израиля.

Между тем в ночь на вторник Израиль нанес удар по командиру радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в Газе Бахе Абу аль-Ате (организация запрещена в РФ). По некоторым данным, аль-Ата был убит, еще три человека получили ранения.

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