Пятьдесят ракет выпущены по Израилю из Газы

По меньшей мере 50 ракет были выпущены палестинскими радикальными группировками из сектора Газа по израильской территории, 20 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Представители армии подтвердили, что часть зарядов удалось перехватить. Информации с мест о жертвах не поступало. Одна из ракет попала в жилой дом на юге страны, строению нанесен материальный ущерб. По свидетельствам очевидцев, во вторник утром сирены воздушной тревоги несколько раз срабатывали в Тель-Авиве, в городах-спутниках Ришон-Леционе, Бат-Яме и Холоне, а также в крупных населенных пунктах Ашдод и Ашкелон на юге Израиля.

Между тем в ночь на вторник Израиль нанес удар по командиру радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в Газе Бахе Абу аль-Ате (организация запрещена в РФ). По некоторым данным, аль-Ата был убит, еще три человека получили ранения.