Почему будут меняться "Основы религиозных культур и светской этики"

Второй год идет исследование-эксперимент вокруг всероссийского проекта ОРКСЭ - "Основы религиозных культур и светской этики", преподаваемом в 4-м классе средней школы. Союз экспертов - родители, чиновники минпросвещения, представители духовенства традиционных конфессий, администрации президента РФ и ученые - пытается понять: как с детьми говорить о Боге, Евангелии, Коране и более широко - об истории мировой культуры и месте каждого ребенка в ней?

Сразу несколько семинаров и дискуссий - в Хабаровске, Дербенте и Санкт-Петербурге собрали свыше 1,5 тысячи экспертов и показали, что курс ОРКСЭ ждут большие перемены.

- На главный вопрос - как будет преподаваться религия в школе? - всегда отвечаем: мы не преподаем религию, по закону этим занимаются исключительно религиозные организации, - говорит советник Управления внутренней политики администрации президента России Андрей Третьяков. - Наша задача - как с детьми говорить об истории мировой культуры так, чтобы она стала частью их мировоззрения и формировала их российскую гражданскую идентичность.

На этом пути, как признал эксперт союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Павел Костылев, копится "число компромиссов и недовольных". Так эксперименты в Челябинске и Дербенте по углубленному преподаванию ислама и православия показали, что кого-то из детей знания замыкают, кому-то непонятны или радикальны по подаче. Учителя, особенно в Перми, требуют методической помощи и кадровой подготовки, а часть родителей - расширения курса светской этики. В Петербурге экспертные сообщества теологов, наоборот, высказывают недовольство возможным сокращением учебных часов на изучение религиозных основ. Они настаивают на популярных формах подачи детям, включая мультфильмы, о Библии и Коране.

- Пока фундамент наших договоренностей - курс ОРКСЭ отражает запрос общества на его единение с традиционными - культурными, научными, религиозными, философскими и литературными ценностями, из которых и складывается российская идентичность. А вот каким языком об этом говорить с десятилетними детьми - отдельный вопрос.

Ключевой ход экспериментаторов - "то, что нам мешает, заставить нам служить" - гаджеты. Так разрабатывается специальная мультипликационная программа о библейских и исламских мифах, создается интерактивная карта России (рек, городов, мест творчества великих писателей и т.д.), которую дети могут собирать сами. В будущем рассматривается возможность введения карманных электронных учебников "по мотивам сказок и мифов".

- Второй год эксперимента показывает: образование - это обучение и воспитание, центр воспитания - семья, наша задача - соединить ценности семьи с единым образовательным пространством от Махачкалы до Петропавловска-Камчатского, - говорит директор правового департамента Минпросвещения РФ Светлана Нуждина. - Вызов, который стоит перед нами: как, не нарушая семейных и религиозных ценностей, сохраняя традиционные, понимая, что они живые и сегодня делают наукоемкий скачок, соединить их с новой реальностью?

Эксперимент продолжится еще 2020 год.