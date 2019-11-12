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Рубрика: Происшествия

Бьются за качество

Почему после ремонта дорог страшных ДТП становится больше
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8013)
Тяжесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях выросла после ремонта дорог во Владивостоке, Махачкале, Рязани, Омске, Ульяновске, Чебоксарах. Об этом рассказал координатор проекта "Дорожная инспекция Общероссийского народного фронта (ОНФ)/Карта убитых дорог" депутат Госдумы Александр Васильев в ходе пресс-конференции в "РГ". По хорошим дорогам водители стали ездить быстрее, отметил он.

В этом году, как и в 2015 и 2017 годах, активисты движения провели рейд по регионам. Чтобы выполнить нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", нужно одновременно повышать качество дорог и воспитывать аккуратную езду, пришли к выводу в ОНФ.

Фото: Istock
На российских дорогах появится новый знак

"К сожалению, можно констатировать следующее: не всегда количество денег определяет качество той инфраструктуры, которую мы имеем", - прокомментировал депутат первую часть задачи. Многое зависит от регионов. Некоторые из них плохо контролируют подрядчиков, пояснил он. Потому на протяжении нескольких лет в рейтинге качества дорог лидируют одни и те же города - Тюмень, Белгород и Казань. А вот лидеры антирейтинга - Ярославль, Калуга и Смоленск. Здесь разрушения выявили даже на центральных улицах.

Для решения второй части задачи потребуются административные меры. "Нужно выполнить поручение президента о том, чтобы все камеры, которые установлены, были с предупреждающими знаками. Чтобы не было треног, которые просто зарабатывают деньги", - сказал Васильев. Следующий шаг - снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 километров в час. Затем можно будет в городах ограничить скорость до 50 км в час, считает депутат.

Происшествия ЧП ДТП
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