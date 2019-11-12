Пользователи WhatsApp жалуются в социальных сетях на отключение от сервиса WhatsApp. Выяснилось, что администрация мессенджера может блокировать учетные записи, состоящие в группах с "подозрительными" названиями.

Один из пострадавших рассказал, что участник университетской группы в WhatsApp изменил название чата на термин, которым обозначается незаконный контент. После этого вся группа была закрыта, а ее участники пожизненно заблокированы. По словам другого пользователя, какой-то шутник в его группе, даже не будучи администратором чата, поступил схожим образом, и аккаунты всех участников сообщества навсегда заблокировали.

Обращения в техподдержку WhatsApp не принесли результата - в сообщениях от имени администрации говорилось, что члены сообщества нарушили правила, и их учетные записи восстановлены не будут. При этом в самих группах незаконного контента не было. Но права на ошибку мессенджер не дает - даже если название группы не отражает ее содержимого, угроза блокировки за "незаконное название" достаточно высока.

Восстановиться после такого попадания в черный список невозможно - пользователь может лишь зарегистрироваться под новым мобильным номером, потеряв доступ ко всей переписке, контактам и группам, в которых он участвовал.

Обезопасить себя от блокировки можно несколькими способами, советуют эксперты. Во-первых, не стоит давать группам в WhatsApp провокационные названия вроде "Качаем здесь нелегальное/запретное видео". Во-вторых, администраторам и создателям групп имеет смысл запретить рядовым участникам менять название. Это можно сделать в настройках группы.