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12.11.2019 22:44
Рубрика: В мире

Когда в товарищах доверья нет

Правительство Молдавии ушло в отставку из-за споров о генпрокуроре
Текст: Константин Волков
Российская газета - Столичный выпуск № 255(8013)
Правительство Молдавии во главе с премьером Майей Санду ушло в отставку после пяти месяцев и четырех дней работы. Причиной стал вотум недоверия, за который проголосовали 63 депутата от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Демократической партии Молдовы (ДПМ). "У нас политический кризис. Если не принять срочные меры, в стране может возникнуть и экономический кризис", - заявил президент Молдавии Игорь Додон.
Теперь уже экс-премьер Молдавии Майя Санду объявила во вторник о сложении полномочий, в то время как ее немногочисленные сторонники проводили пикет под стенами парламента в Кишиневе. Фото: EPA Теперь уже экс-премьер Молдавии Майя Санду объявила во вторник о сложении полномочий, в то время как ее немногочисленные сторонники проводили пикет под стенами парламента в Кишиневе. Фото: EPA
Теперь уже экс-премьер Молдавии Майя Санду объявила во вторник о сложении полномочий, в то время как ее немногочисленные сторонники проводили пикет под стенами парламента в Кишиневе. Фото: EPA

Одним из главных упреков в адрес Санду, представляющей правоцентристский проевропейский блок АКУМ, стал тот факт, что "за пять месяцев ничего не было сделано". Сама Санду отвечает на это, что "народ и не ждал, что за пять месяцев получится решить такое огромное количество проблем". Однако главной причиной вынесения вотума недоверия правительству стал вопрос о назначении генпрокурора, очень болезненный для Молдавии, потому что за право его назначать давно борются президент и правительство. В данном случае спор вышел из-за того, кто будет формировать Верховный совет прокуроров, который должен представить президенту Игорю Додону кандидатуру на должность генпрокурора. Согласно одобренному в двух чтениях законопроекту кандидатов в совет должна предлагать специальная конкурсная комиссия с участием министра юстиции. Однако Санду на прошлой неделе представила поправки в документ, согласно которым кандидатов представляют правительство и премьер.

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Согласно статье 106 Конституции Молдавии, если в ответ на внесенные премьером правки в течение трех дней не последует вотума недоверия со стороны парламента, то правки считаются принятыми. Очевидно, Санду на это и рассчитывала. Однако социалисты во главе с президентом Додоном, по всей видимости, были не в курсе планов Санду и очень удивились ее инициативе. Сначала они предложили отозвать поправки в законопроект о выборах генпрокурора, а когда премьер отказалась, заявив, что всем известна ее честность и что на ее выбор можно положиться, то решили инициировать вотум недоверия. К нему присоединились находящиеся в оппозиции демократы во главе с бывшим премьером Павлом Филипом.

Таким образом, попытка Санду быстро и безапелляционно разрешить проблему с назначением генпрокурора привела к новому политическому кризису. Теперь политики обвиняют друг друга и ищут виноватых в том, почему Молдавия до сих пор не начала реформы. Но политическое обострение, похоже, снова отодвинет их на неопределенный срок.

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Как пояснил "РГ" молдавский депутат от ПСРМ, политолог Богдан Цырдя, "этот уход в отставку правительства означает, скорее всего, распад правящей коалиции, даже если ПСРМ предложит переговоры по формированию новой власти блоку АКУМ. Сейчас президент Молдавии Игорь Додон начнет консультации с парламентскими фракциями. И либо будет назначено новое правительство, либо пройдут досрочные парламентские выборы".

Сам же президент Додон сказал, что поддержит "хорошую кандидатуру, выдвинутую парламентским большинством, выдвинутую блоком AКУМ и ПСРМ". Также он отметил, что "если амбиции некоторых политиков будут выше, я предложу премьер-министра вне политики". "Я позабочусь, чтобы будущее правительство было эффективным правительством технократов, которое провело бы реальную реформу юстиции и которое будет вести уравновешенную внешнюю политику", - подчеркнул Додон.

Фото: EPA
В мире экс-СССР Молдавия
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