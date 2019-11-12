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Рубрика: Общество

Физики пошли в геном

Утверждены геномные центры мирового уровня
Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8013)
Правительство России утвердило участников трех геномных центров мирового уровня. Они создаются в рамках нацпроекта "Наука" и Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. В ней головной научной организацией является Курчатовский институт. На создание трех центров выделено около 11 миллиардов рублей.

В состав Центра геномных исследований входят Научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии, Научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" и ЦНИИ эпидемиологии. Задача центра - разработки мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Курчатовский геномный центр создается на базе восьми организаций, в частности, Курчатовского института, Института цитологии и генетики СО РАН и т.д. Задачи - создание новых генетических линий пшеницы, ячменя и картофеля с заданными свойствами, разработка генетических технологий создания новых штаммов-продуцентов для промышленной биотехнологии.

Центр высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины создается на базе Института молекулярной биологии РАН, Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА, Института биологии гена РАН и Российского национального исследовательского медицинского университет им. Н. И. Пирогова. Здесь будут разработываться новые технологии и препараты для персонализированной противоопухолевой терапии, инновационные методы лечения аутоиммунных патологий и т.д.

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