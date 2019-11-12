Предложена новая схема выплаты окладов солдатам срочной службы

Военное ведомство внесло в правительство законопроект, который устанавливает единые базовые оклады для всех солдат срочной службы. Если документ станет законом, то призывник будет получать в кассе 2086 рублей. Плюс вырастут надбавки.

По новым правилам новобранец будет получать не менее двух тысяч рублей. Фото: Евгения Гусева/ "Комсомольская правда"

Призывник в армии не только находится на полном государственном обеспечении, но и получает на руки деньги. Куда тратить - служивому всегда найдется. Например, подарить девушке цветы в увольнении, а то и угостить ее лимонадом. Крепкие напитки солдату запрещены, а любимая наверняка поддержит трезвую компанию.

С 2012 по 2018 год в армии проходил эксперимент по унификации денежного довольствия солдат срочной службы. Были установлены единые типовые оклады и несколько надбавок. В итоге в целом суммы солдатских получек выросли.

Например, по старым правилам только начавшему служить солдату положено было выдавать 1092 рубля в месяц. Из них 1040 рублей - базовый оклад бойца на самой низовой должности. И еще 52 рубля - надбавка за риск.

По экспериментальной же формуле молодой призывник сразу получает 2052 рубля.

Но воину армия дает возможность служебного роста. Солдат может стать сержантом, командиром отделения. Согласно старым нормам, оклад командира отделения мог составить от 1820 до 2330 рублей. Расчеты такие: 1456 рублей - оклад по должности. Могли появиться и набавки - за классность, за риск, за особые условия службы. Таким образом и набегали окончательные суммы.

В порядке эксперимента типовой должностной оклад у всех солдат срочной службы - и обычных стрелков, и командиров отделений - составил 2000 рублей. Никаких надбавок за классность теперь не положено. Зато командиру начисляли надбавку как начальнику, плюс надбавку за риск. Так что командирский оклад вырос до 2489 рублей. Это больше, чем у сержанта самого лучшего класса по старым формулам.

Если солдат срочной службы попадет на командные должности, то его оклад может дорасти почти до 4 тысяч рублей

Эксперимент проходил только в Вооруженных силах и признан успешным. Но срочную службу проходят и в других ведомствах, например, Росгвардии, МЧС и т.п. Проект предлагает узаконить новую систему оплаты для солдат срочной службы на все силовые структуры. Для этого планируется внести соответствующие поправки в Закон "О денежном довольствии военнослужащих...". Проект прописывает общие принципы, конкретные же цифры будут прописаны в отдельном правительственном постановлении.

"Новая система упростит порядок расчета денежного довольствия солдата срочной службы, - говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Что еще важнее: принятие новых правил гарантирует увеличение денежного довольствия для военнослужащих по призыву во всех ведомствах, где предусмотрена срочная служба".

С учетом прошедшего 1 октября повышения окладов бюджетникам, в том числе силовикам, типовой оклад солдата срочной службы составит 2086 рублей. Кроме того, вырастут и прибавки.

Проектом предусмотрено три надбавки. Первую будут получать командиры: ежемесячная надбавка за руководство воинским подразделением. Планируется, что она будет составлять до 40 процентов оклада. То есть 800 с небольшим рублей.

Вторая надбавка будет начисляться за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, и составит до 50 процентов от оклада по должности. То есть тысячу с лишним рублей. Таким образом, по новым правилам солдат срочной службы, дослужившийся, например, до заместителя командира взвода, сможет получать почти 4 тысячи рублей.

Третью надбавку назначат за работу со сведениями, составляющими гостайну. Она составит от 10 до 25 процентов. Подавляющее большинство солдат срочной службы такой прибавки не получат. Обычный стрелок какого-нибудь мотострелкового подразделения не имеет дела с военными секретами. Но некоторые призывники действительно попадают на службу, о которой обязаны молчать.

Как подчеркивает Владимир Груздев, сегодня служба в армии вновь стала почетной и многие молодые люди идут служить с желанием, а для многих военная служба становится хорошим социальным лифтом, открывая возможности для карьеры.