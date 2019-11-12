Глава польского правительства Матеуш Моравецкий решил лично "пропесочить" руководство американской компании за использование в сериале о бывшем охраннике нацистских концлагерей Иване Демьянюке неправильной карты Польши.

В документальном сериале "Дьявол по соседству" американцы допустили неточность. Создатели сериала, демонстрируя расположение нацистских лагерей смерти, использовали не карту Польши, оккупированной фашистской Германией, а современную карту страны. В компании Netflix, занимающейся дистрибуцией и производством фильмов, сериалов и телепрограмм, вряд ли могли предположить, что эта деталь вызовет гнев Варшавы. И тем более там не знали, что фильм, правда с некоторой натяжкой, подпадает под действие принятого польским парламентом в начале прошлого года законодательства, предписывающего наказание для тех, кто "публично, вопреки фактам приписывает Польше или польскому народу участие, организацию или ответственность за совершение преступлений, совершенных немецким Третьим рейхом". Этот закон стал следствием того, что правящая сейчас в Польше правоконсервативная партия очень чувствительна к любым таким обвинениям или просто неточным формулировкам, представляющим поляков времен Второй мировой войны не только жертвами. Действие документа распространяется и на граждан других стран, ведь в зарубежных СМИ довольно часто допускают ошибку: фашистские концлагеря на территории оккупированной гитлеровской Германией Польши называют "польскими".

Фильм о Демьянюке, поместивший Треблинку в современные границы Польши, не мог пройти незамеченным. Сначала на него отреагировали в МИД страны, после чего слово взял премьер Матеуш Моравецкий. В своем послании он обвинил компанию в том, что некоторые материалы фильма "искажают факты и обеляют настоящих преступников". К своему посланию Моравецкий приложил карту Европы 1942 года с "генерал-губернаторством для оккупированных польских областей" вместо Польши. Правда на руководство Netflix ни карта, ни письмо от польского премьера впечатления не произвели. Лишь пресс-секретарь сказал информационному агентству Reuters, что в компании знают о реакции на фильм и "внимательно следят за ситуацией".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"