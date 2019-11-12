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12.11.2019 13:36
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Продажи на День холостяков показали экономическую мощь Китая

В Китае прошел "фестиваль шопинга" - традиционные распродажи на День холостяков 11 ноября, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Объемы покупок еще раз продемонстрировали покупательную способность китайского рынка. Суммы сделок на китайской торговой платформе Tmall достигли 268,4 миллиарда юаней (+25,7 процента), на JD - 204,4 миллиарда (+27,9 процента). В контексте роста внешней неопределенности такая обстановка на потребительском рынке доказывает устойчивость, потенциал и силы китайской экономики в противостоянии рискам.

Все 11 лет распродаж на День холостяков темпы роста потребления в Китае непрерывно ускорялись. Люди предпочитают удобные, качественные и индивидуально ориентированные вещи, экологически чистые продукты питания, модную одежду, "умную" домашнюю электронику. На структуру потребления в стране влияют социальные сети. Прямая трансляция в интернете стала мотором для роста продаж на крупных платформах электронной коммерции.

Потребление играет фундаментальную роль в экономическом развитии. Огромная численность населения Китая, растущий средний класс и его стремление к качественной жизни создали огромный потребительский рынок мирового масштаба и стали буксиром качественного развития китайской экономики. Потребление остается ведущей движущей силой экономического роста КНР в течение пяти лет подряд. С января по сентябрь этого года доля потребления в экономическом росте Китая достигла 60,5 процента. На фоне глобального торгового протекционизма и унилатерализма, экономического спада, распродажи на 11 ноября показали, что внутренний рынок - гарантия защиты китайской экономики от внешних штормов и обеспечение постоянного продвижения реформ и открытости Китая.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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