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12.11.2019 08:33
Рубрика: Экономика

Производители предложили снять ограничение на крепость пивных напитков

Текст: Екатерина Шохина
В России предлагают снять ограничение на продажу пивных напитков крепостью более 7 процентов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно документу, российские производители пива намерены добиваться внесения поправок в техрегламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции". В таком случае, в Россию можно будет импортировать крепкие сорта крафтового пива, доступные на международных рынках.

Фото: iStock
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В современном российском законодательстве к пивным напиткам относится "продукция с объемной долей этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, не более 7 процентов", при этом доля пива должна быть не менее 40 процентов. Из-за этого на российский рынок не попадает бельгийское пиво и "сложные крафты", - отмечают эксперты.

"Мы ранее уже обсуждали эту проблему с Росалкогольрегулированием, поскольку даже в нашем международном портфеле есть сорта, которые не могут присутствовать на российском рынке из-за этого ограничения", - пояснил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

Союз производителей алкогольной продукции, принимавший участие в составлении документа, подчеркнул, что этот вопрос уже обсуждался на рабочей группе в Минфине.

В то же время глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз выразил сомнение, что более крепкие пивные напитки будут популярны среди россиян.

Экономика Товары и цены Правительство Росалкогольрегулирование Алкоголь и табак Госрегулирование оборота алкоголя
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