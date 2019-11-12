Производители предложили снять ограничение на крепость пивных напитков

Согласно документу, российские производители пива намерены добиваться внесения поправок в техрегламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции". В таком случае, в Россию можно будет импортировать крепкие сорта крафтового пива, доступные на международных рынках.

В современном российском законодательстве к пивным напиткам относится "продукция с объемной долей этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, не более 7 процентов", при этом доля пива должна быть не менее 40 процентов. Из-за этого на российский рынок не попадает бельгийское пиво и "сложные крафты", - отмечают эксперты.

"Мы ранее уже обсуждали эту проблему с Росалкогольрегулированием, поскольку даже в нашем международном портфеле есть сорта, которые не могут присутствовать на российском рынке из-за этого ограничения", - пояснил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

Союз производителей алкогольной продукции, принимавший участие в составлении документа, подчеркнул, что этот вопрос уже обсуждался на рабочей группе в Минфине.

В то же время глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз выразил сомнение, что более крепкие пивные напитки будут популярны среди россиян.