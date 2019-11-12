Подготовку к выборам членов Российской академии наук президент обсудил с главой РАН Александром Сергеевым на встрече в Кремле. Выборы состоятся 14 ноября и будут максимально прозрачными.

"Уже со стороны заметно, что в этот раз работа организована достаточно прозрачно для научной общественности, для тех, кто занимается этим замечательным, благородным видом деятельности", - отметил Владимир Путин. Все кандидаты очень достойные, имеющие право претендовать на то, чтобы быть избранными и членом-корреспондентом, и действительным членом Академии наук, сказал он и пожелал всем удачи.

Сергеев подчеркнул высокую конкурсность. Уменьшено число вакансий - выбирать будут на 70 процентов освободившихся мест. Также расширены специальности, что позволяет претендовать большему количеству ученых. "Насколько понимаю, экспертиза проводилась в широком плане, не только по узким специальностям", - заметил Путин. "В этом году действительно специальности очень широкие", - подтвердил собеседник. "И если раньше были нарекания в связи с тем, что объявленная специальность подходит точно только под одного человека в нашей стране, то сейчас это не так. Конкурс у нас на одно место академика около четырех человек, чуть больше, и на одно место членкора - около девяти человек", - добавил он.

Комиссии провели оценку профессиональных и этических качеств соискателей и рекомендовали около 58 процентов академиков и около 33 процентов членов-корреспондентов. "Это не значит, что могут быть точно выбраны они - выбирать будут из тех, кто подан, но рекомендация наших экспертных комиссий очень важна", - пояснил глава РАН. В этом году для максимальной прозрачности выборов на интернет-портале были опубликованы данные обо всех соискателях. Предстоит выбрать 76 академиков и 171 члена-корреспондента.

Предстоит выбрать 76 академиков и 171 членкора РАН

"После выборов в прошлый раз средний возраст какой был?" - спросил Путин. Сейчас средний возраст академиков - 75 лет, а членов-корреспондентов - 68 лет, отметил Сергеев. Среди соискателей - 67 и почти 59 лет соответственно. "И вопрос об омоложении - это очень существенный вопрос", - подчеркнул он.

Еще Сергеев сообщил, что в этом году впервые решили попробовать аналог ГАС "Выборы" в одном отделении. А в ответ на упреки в манипуляциях введут систему защищенных бюллетеней. "Мы помним вашу критику на выборах три года назад о том, что несмотря на то, что было получено соответствующее поручение об ограничении госслужащим, руководителям крупных государственных структур, тем не менее достаточное число людей все равно претендовало и прошло. Таких случаев у нас больше не будет", - заверил глава РАН.