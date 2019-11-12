Путин пожелал удачи кандидатам в члены РАН

Подготовку к выборам членов Российской академии наук и омоложение состава президент Владимир Путин обсудил с главой РАН Александром Сергеевым. Выборы состоятся 14 ноября на общем собрании Академии и будут максимально прозрачными, с высоким конкурсом.

"Уже со стороны заметно, что в этот раз работа организована достаточно прозрачно для научной общественности, для тех, кто занимается этим замечательным, благородным видом деятельности", - оценил Владимир Путин. Среди кандидатов нет людей, не имеющих выдающихся заслуг перед наукой. Все очень достойные, имеющие действительно право претендовать на то, чтобы быть избранными и членом-корреспондентом, и действительным членом Академии наук, сказал глава государства и пожелал всем претендентам удачи.

"Во-первых, мы считаем, что залогом того, что у нас появятся самые достойные коллеги в нашей Академии, - это высокая конкурсность выборов", - сообщил Сергеев. Уменьшено число вакансий - выбирать будут на 70 процентов освободившихся мест. А во-вторых, были расширены специальности, что позволяет претендовать большему количеству ученых.

"Насколько понимаю, экспертиза проводилась в широком плане, не только по узким специальностям", - заметил Владимир Путин. "Да, конечно. В этом году действительно специальности очень широкие", - подтвердил собеседник. "И если раньше были нарекания в связи с тем, что объявленная специальность подходит точно только под одного человека в нашей стране, то сейчас это не так. Конкурс у нас на одно место академика около четырех человек, чуть больше, и на одно место членкора - около девяти человек", - добавил он.

Комиссии провели внутреннюю оценку профессиональных и этических качеств соискателей и рекомендовали около 58 процентов академиков и около 33 процентов членов-корреспондентов. "Это не значит, что могут быть точно выбраны они - выбирать будут из тех, кто подан, но рекомендация наших экспертных комиссий очень важна", - пояснил докладчик. В этом году для максимальной прозрачности выборов на интернет-портале были опубликованы подробные данные обо всех соискателях. Всего предстоит выбрать 76 академиков и 171 члена-корреспондента.

"После выборов в прошлый раз средний возраст какой был?" - спросил Путин. Сейчас средний возраст академиков 75 лет, а членов-корреспондентов - 68 лет, отметил собеседник. Среди соискателей - 67 лет у академиков, у членов-корреспондентов - почти 59 лет. "И вопрос об омоложении - это очень существенный вопрос. У нас есть несколько предложений, каким образом нам действовать", - сообщил он.

"Вы сейчас назвали средний возраст действительных членов Академии наук и членкоров, но средний возраст избранных в прошлый раз все-таки был ниже", - прокомментировал президент. "Средний возраст был ниже, но в этом году средний возраст кандидатов - 67 лет у академиков, а тех, которые сейчас являются действительными членами - 75 лет. Это означает, что это будет естественно омоложение. Но омоложение будет, к сожалению, не таким, как нам бы хотелось", - ответил глава Академии.

Еще Сергеев сравнил выборы в РАН с выборами в органы государственной власти - последние проходят более современно, поэтому в Академии в этом году впервые решили попробовать аналог ГАС "Выборы" в одном из отделений. А в ответ на упреки в манипуляциях впервые вводится система защищенных бюллетеней.

"И, наконец, последнее: мы помним вашу критику на выборах три года назад о том, что несмотря на то, что было получено соответствующее поручение об ограничении госслужащим, руководителям крупных государственных структур, тем не менее, достаточное число людей все равно претендовало и прошло. Мы очень аккуратно к этому отнеслись в этом году, и таких случаев у нас больше не будет", - заверил глава РАН.