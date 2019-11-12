Путин ратифицировал соглашение СНГ о системах военной спутниковой связи

Президент РФ Владимир Путин ратифицировал соглашение СНГ об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании. Документ подписан Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией 6 июня 2018 года в Кызыле​​​, а теперь ратифицирован главой государства.

В документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, указывается на необходимость повышения надежности управления вооруженными силами стран СНГ, а также организации взаимодействия между ними с использованием систем спутниковой связи военного назначения. Отмечается, что с учетом технических характеристик, заложенных в единую систему спутниковой связи Вооруженных сил РФ, "совместная работа наземных средств возможна только при наличии в вооруженных силах государств-участников СНГ станций спутниковой связи, принятых на снабжение ВС РФ".

Также в соглашении прописывается, что координация деятельности по реализации соглашения будет возложена на Совет министров обороны государств-участников СНГ, а сотрудничество будет осуществляться через министерства обороны соответствующих государств.