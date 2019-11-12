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12.11.2019 / 17:33
Текст: Иван Пышечкин

Беспилотник "Яндекса" попал в ДТП в Москве

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

В столице произошло столкновение беспилотного автомобиля компании "Яндекс" с другой машиной, сообщили "РГ" в пресс-службе компании.

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
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По словам представителя пресс-службы, в результате ДТП нет пострадавших, а сами машины получили незначительные повреждения. При этом виновником аварии стал водитель, который в тот момент управлял беспилотником.

"Водитель временно отстранен от участия в тестировании", - уточнили в пресс-службе.

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