Беспилотник "Яндекса" попал в ДТП в Москве

В столице произошло столкновение беспилотного автомобиля компании "Яндекс" с другой машиной, сообщили "РГ" в пресс-службе компании.

По словам представителя пресс-службы, в результате ДТП нет пострадавших, а сами машины получили незначительные повреждения. При этом виновником аварии стал водитель, который в тот момент управлял беспилотником.

"Водитель временно отстранен от участия в тестировании", - уточнили в пресс-службе.