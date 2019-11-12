Что будет, если потерять вещи в метро и аэропорту

Как-то раз я (почти случайно) потеряла в метро свою "Смерть...". Просто зазевалась, уткнувшись в смартфон, и оставила на сидении. Так бы и ничего: уехала и уехала - к счастью. Но это был увлекательный роман Рэя Бредбери "Смерть - дело одинокое". А значит - будем искать...

Только выйдя на своей станции, я поняла: отложить книгу на соседнее место и достать телефон - не лучшая идея. Вылетела из вагона совсем, забыв про Бредбери. А когда поняла это, то поезд со мной доброжелательно попрощался. Долго думать не пришлось, и я пошла к ближайшему работнику метрополитена. Мне любезно объяснили, что нужно идти к дежурной по станции. Обычно будка дежурного находится на платформе по направлению в центр. В серой "стекляшке" сидела красивая девушка, и по ее лицу было видно: она поняла, какой у меня вопрос.

Фото: Полина Паршинова

"Сейчас вам никто не вернет книгу, к сожалению, - раскрыла карты дежурная. - Вы можете вечером позвонить или съездить на склад забытых вещей, но шанс что она сегодня будет там маленький. Обычно через два или три дня привозят".

И все-таки тем же вечером я поехала за своей пропажей. Бюро находок находится в восточном вестибюле станции "Котельники" (первый вагон из центра). При выходе из метро, в переходе - массивная железная дверь в "тайную" комнату. "Похожа на большой холодильник, - подумалось в тот момент. - Заморозили что ли вещички?".

Фото: Полина Паршинова

Работники были доброжелательны, но очень уставшие. Несмотря это, они помогали найти пропажи всем, кто стоял в очереди. Разговоры в ней были забавные. Вот две незнакомые женщины обсуждают своих детей. "Я скоро буду привязывать к нему эту сменку, - не скрывает эмоций мамаша. - Какой раз мы уже ее забираем". Вторая женщина внимательно слушала и как раз кивала головой, подтверждая слова незнакомки. Впереди стоял дедушка и отчитывал себя же за свою память перед работниками. На эти высказывания работники улыбались. Это и в правду было очень весело. Кстати, дедушка был счастлив, когда ему отдали его зонт.

Со мной же разговор был короткий. Мне задали пару вопросов по поводу книги (название, цвет и т.д.). На удивление моя книга была найдена и доставлена на склад. Даже документы у меня не спросили. И моя "Смерть..." - жива!

Корреспондентам "РГ" доводилось оставлять вещи не только в метро, но также в аэропорту и трамвае. Прекрасно помню, как оставил рюкзак на пассажирском месте, когда на руках заснула дочка. Было дело в 17-м трамвае на остановке "ВДНХ. Северный вход". Вышел из вагона и понял: подозрительная легкость в спине. Так и есть - рюкзак пропал! Его увозил третий вагон "Витязя" в сторону Останкинского пруда. Ну что делать: дочку - жене в руки, сам на следующем 17-м - в погоню! Подъезжаем на конечную - бегу к вагоновожатым. "Ээээх, молодежь, - протянула работница "Мосгортранса". - А мы уже полицию вызвали...". Трамвай с рюкзаком отогнали на запасной путь. Стоим-ждем. Вот смеху-то будет, когда "собака с полицией" извлечет из рюкзака памперсы, печеньки и компот! Но, к счастью, после недолгих переговоров сотрудники трамвайного парка отдали сумку просто так - без полиции.

Гораздо сложнее было вернуть телефон, потерянный в аэропорту Домодедово. Google показал, что гаджет лежит где-то в терминале, но он же огромный! Пришлось поминутно бегать из чистой зоны в комнату невостребованного багажа (там складируются все потери). На третьем часу розысков в бюро находок подтвердили: есть такой смартфон, приходите. "Только, - не стала шутить дежурная, - чем вы докажете, что мобильник - ваш?". И действительно, чем? Документов-то на него с собой нет! "Ну хоть фотографии-то ваши там есть?" - интересуется Домодедовский персонал. А вот и нет: я уже от греха подальше почистил смартфон дистанционно. Выход, впрочем, нашелся быстро. Я просто позвонил на свой номер со стационарного аппарата в багажной комнате. После этого аппарат отдали без лишних расспросов.

Конкретно

Телефон справочной о забытых вещах в метрополитене: +7 495 539-54-54 (3210 с мобильного телефона). Склад забытых вещей находится на станции "Котельники" (восточный вестибюль - первый вагон из центра). В день туда поступает не менее 8 находок. В основном это электроника, зонты, книги, одежда.