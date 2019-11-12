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12.11.2019 16:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Детская музыкальная школа имени Ференца Листа обрела новый дом

Текст: Сергей Бабкин

Одна из лучших в России музыкальных школ, которая носит имя венгерского пианиста-виртуоза Ференца Листа, переехала в новое здание. Мэр Москвы Сергей Собянин приехал сегодня поздравить ее коллектив и воспитанников с новосельем и попал на камерный концерт для скрипки и фортепиано.

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Эта школа еще с советских времен считалась культурным центром района Косино. В 1974-м здесь открылось среднее общеобразовательное заведение при Академии наук СССР. Сначала заработала хоровая студия, а чуть позже детская музыкальная школа. Возглавляет ее сейчас Раиса Храковская, воспитавшая не одно поколение пианистов. Преподают в этой школе все базовые дисциплины: хор, сольфеджио, музыкальную литературу. Дети занимаются на аккордеоне, фортепиано, скрипке, баяне, духовых инструментах. Идут занятия по хореографии. Имя Листа школа носит потому что работает по его канонам: здесь готовят не ремесленников от музыки, а самобытных исполнителей.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Старое здание со временем не смогло вмещать всех желающих учиться в этой школе, поэтому городские власти решили прямо в ее дворе построить новый корпус. В нем уже начались полноценные занятия. Традиции и на новом месте будут бережно сохраняться: для всего района это не только место учебы детей, но и концертный зал на 180 мест. Школа даже внешне похожа на классические музыкальные площадки. Главный фасад украшает декоративное панно с именем Ференца Листа. Парадный вид зданию придают и разноцветные откосы окон из оцинкованной стали. "Старое здание было раза в четыре меньше, - напомнил глава города. - Теперь здесь есть и площади, и уникальное оборудование, позволяющее делать качественные аудиозаписи". И правда, рояли самого высокого класса Steinway & Sons, электроорган, мультимедийный экран над сценой. Все это добавляет изысканности каждому выступлению творческих наследников венгерского виртуоза.

Как уже писала "РГ", с 2018 года в Москве по программе "Искусство - детям" отремонтировали и переоборудовали более 100 музыкальных школ, для которых город приобрел 5 тысяч первоклассных инструментов.

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