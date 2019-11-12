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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вам и не снилось

Где москвичам раз и навсегда помогут избавиться от храпа
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Неделя № 256(8014)
Пиала с пихтовым маслом, "правильная" подушка из гречихи - храпящему партнеру, а себе беруши для спокойного сна. Такие советы раздают друг другу москвичи на просторах интернета. Но никто не говорит о походе к врачу, хотя не мешало бы знать, что здоровый человек храпеть не должен. Куда обращаться с деликатной проблемой и есть ли смысл потратить на это деньги?
Храпуны мешают нормально высыпаться всем, кто вынужден терпеть их ночные серенады. Но переезд в соседнюю комнату - это не выход. Фото: PhotoXPress.ru Храпуны мешают нормально высыпаться всем, кто вынужден терпеть их ночные серенады. Но переезд в соседнюю комнату - это не выход. Фото: PhotoXPress.ru
Храпуны мешают нормально высыпаться всем, кто вынужден терпеть их ночные серенады. Но переезд в соседнюю комнату - это не выход. Фото: PhotoXPress.ru

Колыбельная для мозга

В городских поликлиниках храпунов принимают ЛОР-врачи. По внешним признакам они могут понять причину сбоя, например после гриппа или простуды еще не прошла забитость носа, и человек издает по ночам раскатистые звуки. Но если очевидных причин нет, в больнице посоветуют пройти специальное исследование в лаборатории сна. В России диагностика в таких отделениях платная, да и сами отделения можно по пальцам пересчитать.

Фото: patat/iStock
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В отличие от европейских стран у нас храп рассматривается как косметический дефект. При этом в Москве с такой проблемой обращаются к врачу 10 процентов женщин и 20 процентов мужчин, подсчитал Михаил Полуэктов, завотделением медицины сна Университетской клинической больницы N 3 Москвы первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Чтобы узнать причину храпа, нужно приготовить 3,3 тысячи рублей за консультацию и 14 тысяч рублей за диагностику. "К храпу не принято относиться как к болезни, но зачастую он является симптомом серьезного недуга. Человек во сне плохо дышит - это так называемое ночное апноэ, то есть задержка дыхания во сне. Организм не получает кислород. Увеличивается нагрузка на сердце, оно сбивается с ритма, повышается артериальное давление", - рассказывает он.

Диагностика точно покажет, есть ли задержка дыхания во время храпа, специальный прибор запишет еще работу мозга и сердца. "Если выяснится, что причина храпа от искривления носовой перегородки, избыточных мягких тканей неба, увеличенных миндалин и нужна коррекция дыхательных путей, мы рекомендуем сделать несложную операцию, большинство из которых входит в ОМС. В хирургическом стационаре больше двух дней у нас не проводят, а домой возвращаются новыми людьми", - добавляет Михаил Полуэктов. Но 100-процентного результата операция не гарантирует, так как причины храпа нужно искать еще и в неправильном образе жизни: курении, ожирении, слабости мышц мягкого неба, злоупотреблении алкоголем и некоторыми снотворными препаратами.

Сходи к врачу, поспи

В лаборатории сна Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л.И. Свержевского ничего необычного нет. Небольшая палата с койкой, на стене - микрофон, на потолке - камера. Пациенты приходят сюда поздним вечером и остаются на ночь, спать. Ночной техник фиксирует на их голове и теле множество проводов и датчиков. Специалист оставляет пациента засыпать, а сам отправляется на ночное дежурство перед монитором, не только следить за положением датчиков, но и слушать спящего. "Вся ночь записывается на видео со звуком, который мы будем расшифровывать. Подобное исследование, полисомнография, позволяет выявить более 80 нарушений сна, среди которых самые частые - синдром обструктивного апноэ и храп. Еще полисомнограмма показывает мышечный тонус, содержание кислорода в мозге, параметры дыхания, работы сердца, соотношения фаз сна. Показания с расшифровкой и рекомендациями пациенты получают через два дня. "Каждый месяц мы принимаем порядка 60 москвичей. Лекарства от храпа нет. Кому-то мы рекомендуем и хирургическое лечение, кому-то консервативное - снижение массы тела, отказ от курения, соблюдение графика сна", - рассказывает Михаил Тардов, ведущий научный сотрудник отдела сурдологии и патологии внутреннего уха Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л.И. Свержевского.

Устройства "антихрап"

Могут помочь и специальные приборы, но речь не о подушках и аромамаслах (эффект этих чудесных средств не доказан), а о внутриротовых устройствах. Например, каждую ночь можно вставлять специальную каппу, которая фиксирует нижнюю челюсть в определенном положении и обеспечивает свободное дыхание. Но она не лечит, так что носить ее придется всю жизнь. "Люди с сахарным диабетом вынуждены пожизненно вводить инсулин, так и тут, в борьбе с храпом можно найти устройство, которое исключит осложнения", - приводит пример Михаил Тардов.

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Есть и более серьезное кислородное оборудование, которое назначают при запущенных случаях и задержках дыхания во сне. Их использование называется СИПАП-терапией, которая заключается в применении аппарата, нагнетающего через удобную маску очищенный и увлажненный воздух в дыхательные пути под определенным давлением. За счет этого исчезает храп и восстанавливается нормальное дыхание. Такой аппарат не так давно помог госпитализированному москвичу, который по утрам несколько раз впадал в кому. Его обследовали буквально с ног до головы, но все безрезультатно. Когда же он уснул в палате, врачи услышали храп, от которого дрожали стены. Его отправили на обследование в лабораторию сна, где выяснилось, что у пациента тяжелейшая форма синдрома обструктивного апноэ, когда во сне останавливается дыхание, уровень кислорода падает ниже критической отметки. "Мы порекомендовали приобрести СИПАП-аппарат и похудеть - был еще лишний вес. Через полгода он сбросил 50 килограммов и смог обходиться без аппарата", - поделился Михаил Тардов. Такие препараты, по его словам, бывает, даже семью спасают. Однажды мужчина, будучи на грани развода, пришел на диагностику и попросил рассказать о разных средствах. "После всех примеров выбрал самый радикальный и обратился в фирму, которая поставляет в Россию аппараты. Там же ему подобрали режим подачи воздуха, и семья была спасена", - добавил врач.

Стоит аппарат немало - почти 50 тысяч рублей, но можно найти устройства подешевле, правда, без гарантий. Например, "умная кровать" позволяет не спящему рядом партнеру нажать кнопку на пульте, и подушка храпуна изменит положение, приподнимется. Самостоятельное использование подобных товаров может быть неэффективно, поэтому до их приобретения необходима консультация специалиста. Кое-что можно сделать и бесплатно, например, по совету одной москвички на форуме "лечь в другой комнате или избавиться от партнера вместе с его храпом".

Конкретно

Чем опасен храп?

Основная опасность связана с синдромом апноэ (остановкой дыхания во сне), который грозит:

1. кислородным голоданием организма;

2. повышенным артериальным давлением;

3. нарушением циклов сна, апатией, потерей концентрации;

4. ухудшением когнитивных способностей;

5. повышением риска инсульта или инфаркта.

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