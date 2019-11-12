Марат Хуснуллин: 10 новых стартовых площадок под реновацию утвердили московские власти

В общей сложности на них, по словам Марата Хуснуллина, могут быть построены дома примерно на 2 тысячи квартир. Это позволит переселить в новое жилье после сноса устаревших пятиэтажек 4,7 тысячи человек.
Всего сейчас в городе подобрана уже 361 площадка или 30 процентов от необходимых для реализации всей программы реновации, подчеркнул Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что все территории для застройки расположены, как и обещали столичные власти, в шаговой доступности от домов, идущих под снос.
Как показывают первые новоселья - а их справили уже жители 47 новых домов - переезжать большинству москвичей приходится чаще всего действительно буквально по соседству со старым домом.
Сейчас в городе начались массовые публичные слушания по проектам застройки новых кварталов для участников реновации. "Строительство этих домов займет 18 месяцев, так что уже в 2022 году москвичи переедут в дома, построенные на этих 10 утвержденных сегодня площадках", - сказал Хуснуллин.
Ускорит процесс сооружения жилья по программе реновации и комплексная система развития коммуникаций, с помощью которой город обеспечивает новостройки всем необходимым - теплом, электричеством, водой.
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