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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Марат Хуснуллин: 10 новых стартовых площадок под реновацию утвердили московские власти

Текст: Любовь Проценко
Московские власти утвердили десять новых стартовых площадок под реновацию. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин, расположены они в девяти районах семи округов столицы: Центральном, Северо- Восточном, Восточном, Южном, Юго- Западном, Западном и Троицко- Новомосковском.

В общей сложности на них, по словам Марата Хуснуллина, могут быть построены дома примерно на 2 тысячи квартир. Это позволит переселить в новое жилье после сноса устаревших пятиэтажек 4,7 тысячи человек.

Фото: Михаил Синицын.
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Всего сейчас в городе подобрана уже 361 площадка или 30 процентов от необходимых для реализации всей программы реновации, подчеркнул Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что все территории для застройки расположены, как и обещали столичные власти, в шаговой доступности от домов, идущих под снос.

Как показывают первые новоселья - а их справили уже жители 47 новых домов - переезжать большинству москвичей приходится чаще всего действительно буквально по соседству со старым домом.

Сейчас в городе начались массовые публичные слушания по проектам застройки новых кварталов для участников реновации. "Строительство этих домов займет 18 месяцев, так что уже в 2022 году москвичи переедут в дома, построенные на этих 10 утвержденных сегодня площадках", - сказал Хуснуллин.

Ускорит процесс сооружения жилья по программе реновации и комплексная система развития коммуникаций, с помощью которой город обеспечивает новостройки всем необходимым - теплом, электричеством, водой.

Адреса новых стартовых площадок:

Центральный округ, Басманный район

Посланников пер, 18

Северо- Восточный округ

Южное Медведково

Проезд Дежнева, 30 корп.3

Проезд Дежнева, 32

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