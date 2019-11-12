Марат Хуснуллин: 10 новых стартовых площадок под реновацию утвердили московские власти

Московские власти утвердили десять новых стартовых площадок под реновацию. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин, расположены они в девяти районах семи округов столицы: Центральном, Северо- Восточном, Восточном, Южном, Юго- Западном, Западном и Троицко- Новомосковском.

В общей сложности на них, по словам Марата Хуснуллина, могут быть построены дома примерно на 2 тысячи квартир. Это позволит переселить в новое жилье после сноса устаревших пятиэтажек 4,7 тысячи человек.

Всего сейчас в городе подобрана уже 361 площадка или 30 процентов от необходимых для реализации всей программы реновации, подчеркнул Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что все территории для застройки расположены, как и обещали столичные власти, в шаговой доступности от домов, идущих под снос.

Как показывают первые новоселья - а их справили уже жители 47 новых домов - переезжать большинству москвичей приходится чаще всего действительно буквально по соседству со старым домом.

Сейчас в городе начались массовые публичные слушания по проектам застройки новых кварталов для участников реновации. "Строительство этих домов займет 18 месяцев, так что уже в 2022 году москвичи переедут в дома, построенные на этих 10 утвержденных сегодня площадках", - сказал Хуснуллин.

Ускорит процесс сооружения жилья по программе реновации и комплексная система развития коммуникаций, с помощью которой город обеспечивает новостройки всем необходимым - теплом, электричеством, водой.

Адреса новых стартовых площадок:

Центральный округ, Басманный район

Посланников пер, 18

Северо- Восточный округ

Южное Медведково

Проезд Дежнева, 30 корп.3

Проезд Дежнева, 32

Восточный округ

Богородское

Ул. Краснобогатырская, 38

Южный округ

Царицино

Пролетарский просп. 16 корп. 4

Нагатинский затон

Ул. Судостроительная, 5

Юго-Западный округ

Черемушки

Ул. Новочеремушкинская, 56 корп.3

Западный округ

Проспект Вернадского

Ул. Лобачевского, 28- 36

Фили-Давыдково

Ул. Кастанаевская, 32 корп.1

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