Московские пожарные поддержали коллег, которых судят за халатность

Спасатели Москвы высказались в поддержку двух своих коллег - столичных пожарных Дмитрия Ширлина и Сергея Барсукова, которых судят за халатность при тушении резонансного пожара складов на Амурской улице.

Сильнейший пожар на востоке Москвы произошел еще в сентябре 2016 года. На Амурской улице загорелись склады, тушить которые приехали несколько экипажей. 20 пожарных тушили огонь с крыши, когда кровля рухнула. Восемь из них упали вместе с обрушившейся крышей и погибли. Пожар удалось потушить лишь спустя 14 часов.

После пожара Следственный комитет РФ предъявил обвинение в халатности начальнику управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве полковнику Дмитрию Ширлину и старшему помощнику начальника дежурной смены службы пожаротушения подполковнику Сергею Барсукову. Они якобы не предприняли меры, чтобы снять пожарные расчеты с кровли здания.

До приговора пока дело не дошло. Ширлина и Барсукова до сих пор судят, но столичные профессионалы пожарного дела не раз в прессе и лично в разговорах, что называется не под запись, разбирали эту тему и приходили к выводу о невиновности обоих. Но до официального открытого обращения дело дошло только теперь. Эксперты пожаротушения, ветераны пожарной охраны, действующие сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы не согласны с виной Дмитрия Ширлина и Сергея Барсукова

Обращение к генпрокурору Юрию Чайке подписано председателем ветеранской организации ГУ МЧС по Москве, экс-начальником управления ГПС Москвы, почетным пожарным столицы, генерал-майором внутренней службы Леонидом Коротчиком.

В тексте указывается, что нахождение пожарных на крыше было правильным и обоснованным. Так как огонь распространялся в сторону аммиачного цеха, было принято решение усилить пожарные расчеты на кровле, чтобы создать водяные завесы для защиты цеха от возможного взрыва. Именно в связи с тушением пожара особого риска за проявленный героизм восемь погибших пожарных и были посмертно удостоены орденов Мужества.

По мнению выживших, последовавшее за трагедией следствие не учло, что профессия пожарного нередко сопряжена с колоссальным объективным риском, в котором пожарные могут быть и не виноваты. Каждый из пожарных, выбирая профессию, заранее знает, на что идет и просто выполняет свою работу, как может.

Мы просим учесть мнение настоящих экспертов, людей, которые тушили не менее сложные пожары, которые стояли у истоков формирования современной службы пожаротушения. "Мы просим справедливости в отношении Дмитрия Ширлина и Сергея Барсукова", - сказано в обращении.

Текст большой, там подробно и профессионально разбираются все доводы следствия. Но в целом вывод можно свести к следующему: причины обрушения так и не были установлены, следствие не выяснило, что именно хранилось на данных складах, администрация объекта еще до прибытия Ширлина и Барсукова предоставила план БТИ, содержавший устаревшие сведения, без учета проведенных перепланировок.