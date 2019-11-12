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12.11.2019 14:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москва вместе с китайцами готова строить метро в третьих странах

Текст: Любовь Проценко

Москва вместе с китайскими компаниями готова к строительству метро в других странах. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщил журналистам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. Он недавно вернулся из Китая, где вел переговоры с руководством компании CRCC, которые уже строят подземку в российской столице.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Поездка была очень полезной, - рассказал Марат Хуснуллин. - Ведь это компания, которая строит линий метро в год больше всех в мире. Мы посмотрели вокзалы, транспортно- пересадочные узлы, которые она уже построила дома".

Москвичи заключили с руководством CRCC соглашение о строительстве ТПУ в Москве, договорились об обмене информацией и технологиями строительства. Кроме того, решено создать совместное предприятие Мосинжпроекта и CRCC о строительстве метро в других странах.

"В 2022 году, когда мы замкнем Большую кольцевую линию в Москве, у нас будут высвобождаться силы. Мы сможем их направить на строительство в странах, нуждающихся в квалифицированных кадрах - опыт за эти годы у нас накоплен большой", - объяснил Марат Хуснуллин.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
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