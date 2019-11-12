Многочисленные иски о взыскании компенсаций за использования изображений мультяшных героев рассматриваются в арбитражных судах по всей стране. Пострадавшие предприниматели - в случаях, когда дело касается детских игрушек, - зачастую считают: виноваты не они, а оптовики, продавшие им контрафактный товар. Судебную практику изучили корреспонденты "РГ".

Иск на сладкое

Владельцу крупного гипермаркета в Воронеже предстоит уплатить 20 тысяч долларов и 27,5 тысячи рублей за продажу торта с героями мультсериала "Свинка Пеппа". Такое решение вынес арбитражный суд региона по иску британской Entertainment One UK Limited. Именно ей принадлежат исключительные права на "графическое изображение фигурки с головой свиньи с хвостиком, тонкими ножками и ручками".

Эта картинка как товарный знак шесть лет назад была внесена в реестр Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, в том числе в отношении кондитерских изделий. В марте 2018-го представитель правообладателя купил в гипермаркете торт, украшенный четырьмя персонажами мультика. Испекли его на собственном производстве торговой сети. Суд признал нарушение исключительных прав на товарный знак и одобрил взыскание 20 тысяч долларов США (в рублях, по курсу ЦБ на день выплаты) в виде компенсации, а также расходов на уплату госпошлины и судебных издержек.

Наказывают лишь конечного продавца, а оптовики остаются в тени

В российской арбитражной практике "дела о тортиках" не редкость. На Брянщине рассматривается иск ООО "Смешарики" к предпринимательнице Юлии Письменной. Женщина делает сладости на заказ. По ее каталогу весной в ТЦ "Дельфин" был куплен за 2450 рублей торт с изображением Кроша, Совуньи, Копатыча, Лосяша и Нюши. Правообладатель рассчитывает получить компенсацию в размере 300 тысяч. Ранее "Смешарики" отсудили в Брянске аналогичную сумму за торт, приобретенный у ИП Александра Наумова. Недавно компания подала иски (правда, на меньшие суммы - по 50 тысяч рублей) к предпринимателям в Орле и Курске, а также к Ефремовскому хлебозаводу в Тульской области.

Считают по головам

В последние месяцы в разных регионах подана целая серия исков о взыскании компенсаций и за использование мультяшных героев. Последовательно "бомбит" суды Entertainment One UK Limited, обычно прося с ипэшников по десять тысяч рублей за каждый нелегально использованный товарный знак, будь то свинка Пеппа, поросенок Джордж или их розовощекие родители. Цена изделий, купленных для обоснования претензий, чаще всего составляет 100-300 рублей. Размер компенсации зависит от количества персонажей. В свежих исках в Брянске и Ярославле фигурируют суммы от 50 до 90 тысяч рублей. От курянина Алексея Зудова, которого Entertainment One UK Limited уже однажды "наказала" на круглую сумму, требуют все 120 - у него обнаружили контрафактное семейство свинок в полном составе и кучу других сериальных зверушек.

"Рецидивисты" есть и в других областях ЦФО. Так, Ольга Селенская из Брянска, которую сейчас призывают к ответу за эксплуатацию Пеппы, ранее получила иск на 80 тысяч рублей от китайской Alpha Group Co. Limited за игрушки в виде роботов и самолетов из сериала "Суперкрылья". Ее земляк Алексей Силаков, также "погоревший" на свинке и ее друзьях, к данному моменту должен был выплатить 35 тысяч финской корпорации Rovio Entertainment за картинки из Angry Birds - ими была украшена его торговая точка. Галина Ивашкина из поселка Мичуринского (Брянская область) в 2018-м выплатила 55 тысяч мультипликационной студии "Мельница", признав в мировом соглашении, что незаконно продавала конструктор с героем "Барбоскиных". Теперь Галину Александровну настиг иск за все ту же свинку Пеппу...

Это вам не игрушки

В конце 2017 года костромская предпринимательница Ирина Калачева, торговавшая детскими игрушками на рынке в маленьком городе Волгореченске Костромской области, получила вызов в районный суд. Представители юридической компании из Нижнего Новгорода обвинили женщину в том, что при продаже детской игрушки-планшета с изображением персонажей мультфильма "Маша и медведь" женщина реализовала контрафактный товар, чем нарушила интересы правообладателя, владеющего соответствующим товарным знаком.

За продажу игрушки с мультяшными героями стоимостью 200 рублей истцы потребовали выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей. Суд взыскал с предпринимательницы по 10 тысяч за каждый из десяти рисунков, нанесенных на игрушку, а также расходы на приобретение товара и судебные издержки. Для хозяйки небольшого магазинчика из провинции иск оказался настолько разорительным, что ей пришлось сдать патент. Больше она игрушками не торгует.

Предприниматели через соцсети предупреждают друг друга о "проблемном" товаре

- Сложилась очень нездоровая ситуация, - считает костромской бизнесмен Илья Стулов. - За продажу копеечных игрушек с предпринимателей взыскивают колоссальные суммы. Наказывают лишь конечного продавца, а оптовики, массово поставляющие весь товар в страну, остаются в тени. Закупкой игрушек для торговой точки Ирины Калачевой я занимался через сеть поставщиков. Они приобретали товар у компании, имеющей официальный лицензионный договор на производство, продажу и дистрибуцию товаров с изображением персонажей сериала "Маша и медведь". У меня с документами все в порядке. От нормальных поставщиков претензий обычно не поступает. Но есть фирмы, которые ведут недобросовестную игру. Они пытаются зарабатывать на судебных претензиях. Иск к Калачевой был подан спустя три года после приобретения товара. Применить срок исковой давности судья отказалась. После пожара на рынке часть документов на закупку игрушек сгорела, поэтому доказать свою правоту и подать к поставщику регрессный иск ответчице не удалось.

С претензиями со стороны правообладателей на изображения персонажей из популярных мультфильмов столкнулись уже более 60 костромских предпринимателей. Они даже создали специальную группу в Сети, где предупреждают друг друга о "проблемном" товаре, с реализацией которого лучше не связываться. Кроме того, предприниматели подготовили коллективное обращение к областному прокурору и к бизнес-омбудсмену, в котором попросили оказать помощь в разрешении этой ситуации.

Дело в сговоре?

По словам представителей бизнеса, сейчас в России действует несколько фирм, которые зарабатывают тем, что ездят по регионам и делают "контрольные закупки" детских товаров с изображением популярных мультипликационных персонажей. Затем они приходят к продавцам с требованием заплатить им "выкуп" за отказ от обращения в суд по делам о нарушении авторских прав.

- Если продавцы платят, это не дает никакой гарантии, что через несколько дней к ним не придут вновь, - рассказал "РГ" на условиях анонимности один из костромских предпринимателей, владеющий магазином детских игрушек. - Если отказываются - приходится отвечать в суде. Все это очень похоже на рэкет. Истцы не скрывают, что в случае выигрыша по договорам с правообладателями они платят владельцам зарегистрированных товарных знаков лишь небольшую часть от назначенных судом сумм, а основную долю забирают себе.

Подать регрессные иски к оптовикам, реализующим контрафактный товар под видом легального, зачастую не представляется возможным. К моменту завершения судебных процессов над мелкими реализаторами фирмы, через которые велись продажи сомнительных товаров, успевают закрыть. В результате взыскивать ущерб не с кого.

- Мы полагаем, что выбивание денег с предпринимателей, которые не имеют никакого отношения к изготовлению и ввозу контрафакта, - это какое-то гигантское мошенничество, - продолжает собеседник "РГ". - Недавно в мой магазин в Волгореченске с выездной торговлей приехали московские поставщики. Я купил у них несколько игрушек. А буквально через пару дней ко мне в магазин зашли покупатели, которые из ассортимента в 8000 наименований целенаправленно выбрали четыре единицы товара, приобретенного именно у этих поставщиков. В итоге я получил целую серию исков от правообладателей знака "Три кота": за каждое изображение с меня требуют по 10000 рублей. Я приобрел весь товар легально, официально, все документы у меня сохранены. Никакого отношения к изготовлению и ввозу в Россию контрафактной продукции я не имею. При этом реальные производители контрафакта продолжают процветать.

Комментарий

Дмитрий Волнухин, юрист:

- Некоторое время назад мне пришлось столкнуться с похожей ситуацией по делу об использовании товарных знаков. Представители частной фирмы из Рязани разослали в несколько костромских магазинов письма, в которых говорилось, что сухарики, которые производит мой доверитель, "являются контрафактной продукцией". Авторы писем заявили, что костромской производитель сухариков якобы незаконно пользуется объектами чужой интеллектуальной собственности: название сухариков "до степени смешения" сходно с официально зарегистрированным торговым знаком "С пылу с жару". В письмах, направленных в торговые точки, заявители потребовали от владельцев магазинов прекратить продавать "поддельные", по их мнению, сухарики. Однако при изучении документов выяснилось, что товарный знак у заявителей был зарегистрирован в Роспатенте только на блины, сладкое тесто, кондитерские изделия с начинкой из сладкого теста, пирожки и равиоли. А сухарики в этот перечень не входили. То есть исключительным правом использования товарного знака на сухарики заявители не обладали: в выдаче патента им было отказано в 2009 году. Мой доверитель посчитал, что распространение писем порочит его репутацию, и обратился в арбитражный суд. Там пришли к выводу, что доказательств контрафакта нет, и обязали ответчика опровергнуть недостоверные сведения. Проигравшей стороне пришлось повторно разослать по магазинам письма - на этот раз с опровержением.