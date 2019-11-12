Оставят ли уличные веранды москвичам на зиму?

По правилам летние веранды в этом году рестораторы должны разобрать до 15 ноября. Весной же, где-нибудь в апреле, вместе с солнышком они снова появятся на улицах столицы. А вот в следующем году, как выяснил корреспондент "РГ", сезонным кафешкам могут разрешить стать круглогодичными. А что, собственно, мешает им уже сейчас радовать москвичей чашкой горячего кофе на свежем воздухе?

Погода в Москве бьет рекорды - весь ноябрь, когда обычно в городе уже снег, больше плюс 10. Да вот только уютных террас почти не осталось. Летом их было более трех тысяч. С умом обустроенная веранда помогает владельцам увеличить выручку в среднем на 20, а иногда и 40%. Такую же прибыль может приносить и зимой, если, к примеру, рядом работает каток, рассуждает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Он сообщил "РГ", что идея появления в городе круглогодичных уличных кафе сейчас обсуждается с проверяющими и регулирующими органами. "Речь идет о том, чтобы не разбирать все веранды подряд, а часть оставить работать зимой. В тех, что останутся, вполне можно установить обогреватели или согреть гостей теплыми пледами, большими валенками, чтобы ставить ноги прямо в обуви. Лишь бы кафе было востребовано. Пока же решается, где веранды можно оставить, рестораторам пришлось свернуться - закон есть закон", - говорит Игорь Бухаров.

По его словам, круглогодичные веранды необязательно размещать на центральных площадях. Можно найти им место и во дворах. Не так-то много дней сейчас выпадает за московскую зиму, когда погода стоит минус 20 и ниже, когда сидеть на улице никому не захочется. В легкий же морозец народ с удовольствием выходит на воздух. "Это особенно заметно по первым солнечным дням в апреле, когда еще прохладно, но за столиками на улицах уже полно людей. В общем, надеемся, что межведомственная комиссия, принимая решение, работать или не работать летним верандам в Москве круглый год, учтет наши пожелания". - говорят рестораторы.

Впрочем, они отлично понимают, что далеко не все летние кафе способны пережить даже мягкую зиму. "Классические перголы, маркизы и кафе под зонтиками обвалятся при первом же снегопаде", - говорит основатель сети ресторанов "Грабли" Роман Рожниковский."Но прочные террасы по индивидуальным проектам (их в городе порядка двух десятков), могли бы принимать гостей зимой", - считает он.

Сезон летних веранд завершен, но рестораторы не прочь его продлить

Не прочь оставлять на зиму веранды и известный ресторатор Аркадий Новиков. "В Европе уличные кафе работают в любое время, - говорит он. - Если такое кафе востребовано и приносит прибыль, это выгодно не только его хозяину, но и городу, ведь налоги от продаж идут в его казну". " Я бы точно оставил их в центре города - и у ресторана "Большой" на Петровке, и у бара "Камчатка". В солнечную, даже морозную погоду, найдется немало желающих посидеть за кофе или легким обедом". Еще один ресторатор Алексей Васильчук полагает, что можно оставить порядка 40% уличных кафе, в том числе и в спальных районах. В хорошую погоду там можно отдохнуть, а в дождь или снег это удобное укрытие для курящих посетителей. Единственный, кто скорее высказался против, чем за продление сезона летних веранд - начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. "Тогда это будет уже стационарный пункт общественного питания, - сказал он корреспонденту "РГ". - А к нему и другие требования по выдаче разрешений, соблюдению правил противопожарной безопасности и других".