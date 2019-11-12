Оценки качества ремонта калужских дорог у чиновников и общественников оказались диаметрально противоположными. Напомним, что в Калуге в этом году в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" был запланирован ремонт 27 трасс. Тендер выиграла фирма "Липецк Дорога". Однако 19 августа подрядчик приостановил свою деятельность и покинул город. Сроки были сорваны. 21 сентября был заключен контракт с новым подрядчиком - ООО "Строительная компания-Бизнес капитал". Сроки завершения работ переносились несколько раз. Наконец, власти констатировали: на всех объектах завершены, ведется общественная приемка. Претензий много, но подрядчик устраняет недоделки по мере их выявления.

Эксперты проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" после проведенных в этом году рейдов составили рейтинг качества, безопасности и доступности дорог в российских городах. Общественники проверяли "гарантийные" трассы, отремонтированные в том числе по приоритетному проекту "Безопасные и качественные дороги", общее состояние улично-дорожной сети в 56 городах. Эксперты производили замеры ям, колеи, просадок и разрушений верхнего слоя покрытия, просадок и выступов люков и решеток ливневой канализации, швов и трещин, разрушений кромок покрытия, занижений обочин. В результате этом рейтинге Калуга оказалась на последнем месте.

При этом эксперты отмечают, что к столь печальному результату калужские дорожники шли медленно, но верно. В 2015 году в аналогичном рейтинге у города было 21 место из 116, в 2017 - 30 из 110, и наконец, 56-е из 56 возможных. "Практически на каждой улице требуется замена верхнего слоя покрытия или хотя бы ямочный ремонт. Даже на гарантийных участках участники Дорожной инспекции обнаружили существенные дефекты: ямы, разрушения верхнего слоя покрытия по шву, разрушения вблизи люков", - сообщается на сайте ОНФ.

С такой оценкой категорически не согласны калужские власти. Министр дорожного хозяйства Калужской области Ольга Иванова, комментируя рейтинг ОНФ, заметила, что общественники приезжали в Калугу в июне - в "самый пик разворота работ". Заодно попеняла и на "некомпетентность некоторых специалистов". По ее словам, проверка независимых лабораторий показала, что все в Калуге делается качественно.

- Особое внимание при реализации нацпроекта уделяется качеству выполнения работ, в том числе выполнению установленных требований к толщине асфальтобетонной смеси, ее уплотнению, а также водонасыщению. Инструментально проверяется ровность укладки верхнего слоя. Проверку осуществляет не только лаборатория городского хозяйства Калуги, но и региональная лаборатория ГКУ Калужской области "Калугадорзаказчик", а также федеральные представители - ФКУ "Упрдор Москва - Бобруйск", - сообщила глава профильного министерства.

"Практически на каждой улице требуется замена верхнего слоя покрытия"

По ее оценке, проведенный ремонт беспрецедентен. Никогда еще на эти цели не выделялось столько средств. Кроме того, впечатляет количество видов работ. Ну и. конечно, качество, которое, по словам чиновницы - на высоте.

- Все дорожное покрытие выполнено с применением щебеночно-мастичного асфальта М 20", - пояснила региональный министр. - Его технические возможности позволят не проводить ремонт дорог в течение десяти лет. Данный показатель в области достигнут благодаря финансированию, которое проходило в рамках нацпроекта

Но помимо чиновников и иногородних общественных экспертов свою оценку дали и сами калужане. Жители города все лето обращали внимание властей на разрытые дороги и тротуары, да и сейчас продолжают жаловаться - например, на некачественно выполненные примыкания второстепенных дорог к главной, трамплины съездов и прочие неудобства. Хотя, конечно, накал недовольства существенно снизился: за то, что дороги все же залатали, калужане готовы простить чиновникам многие неудобства.

Минувшим летом калужские власти решили синхронизировать все дорожные работы с перекладкой аварийных инженерных сетей. В целом это логичное решение. Однако при таком раскладе сложно избежать ситуаций, когда свежий асфальт приходится вскрывать, чтобы поменять пришедшую в негодность трубу. В результате было заменено и отремонтировано более 16 километров коммуникаций водоснабжения и водоотведения, девять километров теплосети, заменено более 600 канализационных колодцев, 150 из которых вынесено с проезжей части на пешеходную. В тоже время мэр Калуги Дмитрий Разумовский признал, что сам процесс можно было организовать лучше, учесть интересы жителей.

Коснулся глава Калуги и проблемы выбора подрядчика. В будущем городские власти, по словам мэра, будут закладывать более жесткие требования в техническое задание.

- В случае о нарушений сразу же будем расторгать контракт. За уши больше никого тянуть не будем, - пообещал Дмитрий Разумовский.

Между тем

В настоящее время работы завершены в полном объеме. По итогам 2019 года в Калуге на ремонт и реконструкцию дорог, замену сетей было выделено почти три миллиарда рублей. По словам Ольги Ивановой, в 2020 году реализация проекта на территории региона продолжится. Планируется завершить ремонт улично - дорожной сети Калуги, продолжить ремонт в Обнинске и Малоярославце, а также в других муниципальных образованиях области, дорогах регионального значения и в сельской местности.