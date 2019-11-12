Уголовное дело гендиректора "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева и главного бухгалтера авиакомпании Екатерины Пантелеевой о хищении 1,6 миллиарда рублей дошло до суда.

Материалы дела с обвинительным заключением, утвержденным Генпрокуратурой, были направлены для рассмотрения по существу в Мещанский районный суд Москвы.

По сообщению официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного, в 2016 году топ-менеджеры похитили более полутора миллиардов рублей. Эти деньги были взяты авиакомпанией в кредит на покупку новых двигателей для самолетного парка, но в дело вложены не были. Они просто исчезли. Следы этих денег теряются в Люксембургском банке.

В розыске находится еще один фигурант этого уголовного дела - владелец компании Рашид Мурсекаев. По данным следствия, он вместе с генеральным и финансовым директорами, а также главбухом в 2015-2017 годы закупали топливо для нужд "ВИМ-Авиа" по завышенным ценам у подконтрольных фирм. Таким образом, по данным следствия, авиакомпания лишилась 674,5 миллиона рублей, что обернулось для нее полным банкротством. Кроме того, сотни миллионов рублей компания задолжала в качестве зарплаты своим сотрудникам. Арбитражный суд Татарстана признал авиакомпанию "ВИМ-Авиа" банкротом.

Финансовый директор Алевтина Калашникова, по данным прокуратуры, так же как и "хозяин", сбежала за границу и объявлена в международный розыск.