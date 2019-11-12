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12.11.2019 13:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калуге мужчина попытался выкрасть мальчика из школы

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

В Калуге следователи возбудили уголовное дело в связи с попыткой похищения ребенка. Об этом сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК по Калужской области Елена Бросалина.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
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ЧП произошло 11 ноября в середине дня у входа в школу № 12. Неизвестный мужчина схватил девятилетнего мальчика, когда тот выходил из здания учебного заведения после уроков. Мужчина силой запихнул ребенка в припаркованную рядом машину.

Похитить школьника не удалось. Мальчик сумел выскочить из салона автомобиля. После этого неизвестный сразу же уехал.

Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на похищение несовершеннолетнего с применением насилия" (пункты "в" и "д" части 2 статьи 126 и часть 3 статьи 30 УК РФ). Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга
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