В Калуге мужчина попытался выкрасть мальчика из школы

В Калуге следователи возбудили уголовное дело в связи с попыткой похищения ребенка. Об этом сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК по Калужской области Елена Бросалина.

ЧП произошло 11 ноября в середине дня у входа в школу № 12. Неизвестный мужчина схватил девятилетнего мальчика, когда тот выходил из здания учебного заведения после уроков. Мужчина силой запихнул ребенка в припаркованную рядом машину.

Похитить школьника не удалось. Мальчик сумел выскочить из салона автомобиля. После этого неизвестный сразу же уехал.

Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на похищение несовершеннолетнего с применением насилия" (пункты "в" и "д" части 2 статьи 126 и часть 3 статьи 30 УК РФ). Следователи выясняют обстоятельства случившегося.