В Центральной России завершается сезон ремонта дорог. Благодаря нацпроекту состояние трасс во многих городах заметно улучшилось. Однако далеко не везде подрядчики справились с взятыми на себя обязательствами.

Подрядчики в Костроме уверяют, что качество дорог не пострадает. Однако верится в это с трудом. Фото: Анна Скудаева

Бордюры в снегу

В начале ноября общественники в Костроме провели рейд по свежеотремонтированным трассам, ремонт на которых по муниципальным контрактам должен был завершиться 31 октября. В мае власти заключили контракт с единственной компанией, участвовавшей в торгах, - ООО "Дормострой". До 31 октября дорожники обязались выполнить ремонт 14 участков дорог. Но не справились.

- Несмотря на заверения дорожников, у них не оказалось ни техники, ни кадров, ни материалов, чтобы своевременно выполнить такой большой заказ. То, что мы увидели в ходе сегодняшнего рейда, не выдерживает никакой критики. Считаем, что администрация города должна спросить с подрядчика за каждый день просрочки, - сообщил модератор региональной тематической площадки "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Георгий Тащиев.

Общественники отметили, что ремонт не завершен на семи из девяти улиц. На Ярославской на момент проверки была сделана только одна полоса - на участке от улицы Строителей до Заволжской. На Московской инспекторы не обнаружили необходимых остановочных павильонов и дорожных знаков. На улице Шагова активисты ОНФ увидели рабочих, которые устанавливали бордюры прямо в снег.

Съезды с дорожного полотна на улице Шагова оказались не доделаны, а тротуары на многих участках разломаны и засыпаны песком, камнями и снегом. Передвигаясь по таким дорогам, пешеходы ежеминутно рискуют сломать ноги.

- На сегодняшний день верхний слой асфальта на дороге мы положить успели, осталось установить бордюрный камень на съезды и уложить тротуарную плитку, - рассказал "РГ" заместитель директора подрядной организации "ДМС" Алексей Галанин. - Для бордюрного камня применяем зимний бетон, он рассчитан на температуру до минус десяти градусов. Но основную массу мы не укладываем, ждем, когда будет плюсовая температура. За следующую неделю мы все должны закончить, будем работать в авральном режиме.

Представитель подрядчика пояснил, что срыв сроков произошел из-за того, что на улице планировалась замена деревьев, но мэрия не смогла вовремя договориться с жителями о проекте реконструкции исторической части города. В итоге деревья остались на своих местах.

- Ждать пришлось примерно месяц. Кроме этого, водоканал долго прокладывал трубы под проезжей частью, -уточнил Галанин.

Но больше всего расстроила общественников улица Героев, где о ремонте напоминает только покосившийся аншлаг.

По данным мэрии, в этом году в план ремонта в Костроме по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" вошло 14 участков протяженностью 14,1 километра. Комплексный ремонт дорог включает в себя приведение в нормативное состояние проезжей части и тротуаров, установку новых бордюрных камней, замену или ремонт подземных коммуникаций, устройство остановочных карманов для общественного транспорта. На это из бюджета выделили около 530 миллионов рублей.

Съезды с дорожного полотна на улице Шагова в Костроме оказались не доделаны, а тротуары разломаны

Всего в области в рамках нацпроекта ремонтируются 17 участков трасс регионального и межмуниципального значения и 22 объекта в границах Костромской городской агломерации. Общая протяженность дорог, включенных в план ремонта, составляет почти 120 километров. "Завершены работы в Нерехте и Судиславле, в Костроме в стадии завершения находятся дополнительно включенные в программу ремонтов отрезки улиц Водяной и Ярославской", - пояснили власти. В 2020 году в рамках национального проекта планируется отремонтировать 146 километров автомобильных дорог регионального значения и 17,8 километра улично-дорожной сети Костромской городской агломерации.

Однако к качеству ремонтов возникли вопросы. С наступлением ноября пользователи соцсетей разместили в интернете сразу несколько роликов с кадрами авральной укладки асфальта в снег и луж - в Костроме, Шарье, а также на трассе у моста через реку Межу в селе Георгиевское. По итогам проверки в Межевском районе власти пообещали уволить руководителя ДЭПа, допустившего нарушения технологии, и заставить подрядчиков за свой счет переделать брак.

Без иллюзий

В соседней Ивановской области в рамках нацпроекта в планы ремонта включили 26 участков дорог протяженностью 19,9 километра. Во время недавнего рейда ивановский губернатор Станислав Воскресенский проверил ход дорожных работ в Иванове.

Как выяснили проверяющие, на улице Карла Маркса подрядная организация завершила работы на участке протяженностью около 900 метров. Заменено изношенное покрытие, установлен новый бортовой камень. Сметная стоимость работ составила 19,6 миллиона рублей, они поступили из средств дополнительного трансферта из федерального бюджета. На улице Фрунзе помимо ремонта дорожного полотна и замены бортового камня рабочие установили металлическое ограждение и тактильную плитку для удобства пешеходов. На трех нерегулируемых пешеходных переходах появились островки безопасности. По данным экспертов, на улице Карла Маркса подрядчик отработал практически без замечаний. По улице Фрунзе некоторые участки подрядчику пришлось переделывать: был занижен бордюр, на проезжей части остались неровности.

А во время рейда по участку дороги Вичуга-Кинешма специалисты выявили нарушение технологии укладки асфальтобетонной смеси. Все это тоже пришлось переделывать подрядчику за свой счет.

По данным облправительства, в этом году благодаря нацпроекту в Иванове удалось отремонтировать в два раза больше дорог, чем в предыдущем.

-Но это не означает, что надо расслабляться и не контролировать качество, - прокомментировал ситуацию губернатор Станислав Воскресенский. - Мы уже заставили переделать несколько в области. Такие участки есть и в городе. Прошу усилить контроль. Мы не принимаем объекты с плохим качеством, у подрядчиков не должно быть иллюзий.

Вышли на трассу

Во Владимирской области 3 ноября прошел рейд по реконструированным участкам трассы М-7 "Волга", проходящей по территории региона.

- Главная задача - полностью модернизировать федеральную трассу по всей ее протяженности, сделав ее максимально безопасной для участников дорожного движения. Для этого мы ликвидируем точки, где возникали очаги аварийности. На всех участках капремонта устанавливаем надземные пешеходные переходы, для автомобилистов строим разноуровневые транспортные развязки и разворотные петли", - сообщил участникам рейда руководитель ФКУ "Управление автомагистрали Москва - Нижний - Новгород Федерального дорожного агентства" Алексей Борисов.

Ремонт трассы в Петушинском районе вызвал споры об организации съездов к объектам дорожного сервиса и проездам, расположенным в населенных пунктах. В управлении федеральной автодороги заявили, что привычные местным жителям съезды придется ликвидировать в связи с жесткими требованиями, предъявляемыми государством к безопасности дорог. Чтобы снять напряженность, властям придется продумать комплексный план организации движения внутри районов области.

- Нам необходимо связать населенные пункты друг с другом и со съездами на федеральную трассу, - пояснил губернатор Владимир Сипягин.

Благодаря ремонту вдоль М-7 почти во всех населенных пунктах появились надземные пешеходные переходы. Для удобства жителей их строят возводить вблизи остановок общественного транспорта. Для передвижания инвалидов на переходах устанавливают лифты, а за чистотой и безопасностью следят при помощи смонтированных на переходах систем видеонаблюдения.

Кстати

Один из важных объектов реконструкции М-7 - 294-й километр трассы в Вязниковском районе. С 2017 по 2018 годы здесь произошло более 50 дорожно-транспортных происшествий. Сейчас на этом месте идет строительство двухуровневой развязки, которая поможет ликвидировать очаг аварийности и улучшит движение рейсовых автобусов. Власти региона заявили, что в ближайшее время намерены добиться строительства обхода города Гороховца. Будущее полотно вокруг исторического поселения уже сейчас называют "дорогой жизни". Еще один обход в ближайшее время должен появиться вокруг Иванова. Отрезок дороги от аэропорта до улицы Станкостроителей станет завершающим участком Западного обхода областного центра. Это позволит организовать поток транзитного транспорта в направлении Москвы, Костромы и Ярославля, минуя областной центр. Основная часть работ будет выполнена в 2020 году. Общая стоимость строительства объекта составит 684,8 миллиона рублей.