В московском метро пассажиры не дали задержать попрошайку

Пассажиры московского метро не дали сотруднику полиции задержать мужчину, который предположительно занимался попрошайничеством в вагоне поезда. Видеозапись инцидента попала в Сеть, и на него уже отреагировало УВД на метрополитене

Скандал, судя по этому видео, разогрелся в поезде Кольцевой линии. Когда состав подъезжал к "Комсомольской", старший лейтенант полиции попытался задержать пожилого мужчину за административное правонарушение. Судя по всему, речь идет о попрошайничестве. Герой ролика похож на человека, который не так давно начал собирать милостыню с помощью микрофона . Он просит подаяния, указывая на свою инвалидность по зрению. Мужчина обычно вызывает снисхождение у пассажиров, и ему охотно подают по 100-200 рублей.

В данном случае пассажиры активно заступились за него. Особенно старался молодой человек в синей куртке, к которому полицейский применил силу. Инцидент закончился тем, что инвалид просто покинул вагон.

На распространенное в Сети видео обратили внимание в УВД на метрополитене. Как сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, по этому факту организована официальная проверка.