Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Проект в соцсетях

Проект в соцсетях
12.11.2019 / 22:52
Текст: Сергей Бабкин

В московском метро пассажиры не дали задержать попрошайку

Пассажиры московского метро не дали сотруднику полиции задержать мужчину, который предположительно занимался попрошайничеством в вагоне поезда. Видеозапись инцидента попала в Сеть, и на него уже отреагировало УВД на метрополитене

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Беспилотник "Яндекса" попал в ДТП в Москве

Скандал, судя по этому видео, разогрелся в поезде Кольцевой линии. Когда состав подъезжал к "Комсомольской", старший лейтенант полиции попытался задержать пожилого мужчину за административное правонарушение. Судя по всему, речь идет о попрошайничестве. Герой ролика похож на человека, который не так давно начал собирать милостыню с помощью микрофона . Он просит подаяния, указывая на свою инвалидность по зрению. Мужчина обычно вызывает снисхождение у пассажиров, и ему охотно подают по 100-200 рублей.

В ДТП с автобусом в центре Москвы пострадали 4 человека

В данном случае пассажиры активно заступились за него. Особенно старался молодой человек в синей куртке, к которому полицейский применил силу. Инцидент закончился тем, что инвалид просто покинул вагон.

На распространенное в Сети видео обратили внимание в УВД на метрополитене. Как сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, по этому факту организована официальная проверка.

Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях
Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях