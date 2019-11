26 ноября в ГлавClub Green Concert выступит английская группа The Tiger Lillies. Ее называют культовой, и это значит, что она пользуется большой популярностью, но в не самых широких кругах. Tiger Lillies не Scorpions, их любят не народные массы, а ценители, в нынешнем году группа принимала участие в одном из спектаклей Чеховского фестиваля, и это говорит о многом.

Tiger Lillies работают для образованных, хоть немного разбирающихся в культурных кодах людей. Многие из них могут не знать, что поющий фальцетом солист ансамбля Мартин Жак изучал пение кастратов, могут не увидеть в этом парадоксальную связь с исполнительской манерой музыкального театра барокко, но его фальцет не покажется им абракадаброй. Мартин Жак поет и аккомпанирует себе на аккордеоне, бас Эдриан Стаут играет на музыкальной пиле, терменвоксе, гитаре и варгане, Жонас Голланд ударник. Лица музыкантов выбелены и раскрашены, они напоминают жутковатые клоунские маски, костюмы похожи на одежду обитателей лондонского дна в веке, этак, девятнадцатом. А тексты, если в них вслушаться, могут и испугать. The Tiger Lillies поют о преступлениях, смерти, в лучшем случае - об одиночестве. На заре своей карьеры молодой, никому не известный и бедный Мартин Жак пел и играл на аккордеоне у рынка Ковент-Гарден, но вскоре его прогнали - продавцы решили, что его песни чересчур депрессивны, и он распугивает покупателей. Решив создать ансамбль, он искал партнеров через газету. Отозвался только барабанщик, да и то - не тот, что требовался.

Успех группы был связан, во-первых, с тонким, абсурдистским, очень английским черным юмором Мартина Жака. Он поет об ужасах жизни и в то же время их высмеивает, преодолевая изначально заложенные в нас страхи перед смертью и насилием. А во-вторых, в его чувстве стиля: The Tiger Lillies стоят у истоков жанра "дарк-кабаре", экспериментов с музыкальными темами немецких кафе-шантанов 20-х годов, музыки ресторанов и кинотеатров, где ее играли между сеансами.

Tiger Lillies в шутку называют "Криминально-анархическим брехтианским блюз-трио кастратов", и в этом есть доля истины. Группу в самом деле вдохновляла публицистическая эстетика пьес Брехта. А еще - работы основоположника жанра "horror", существовавшего в первой половине XX века парижского театра Grand Guignol (на его пантомимах зрители нередко падали в обморок). То, что делают The Tiger Lillies, иногда называют "сатанинским фолком" - и это тоже шутка. Что такое настоящий "сатанинский фолк", можно понять, прослушав совместную работу "Тигровых лилий" с рок-группой "Ленинград" в 2005-м... Англичане исполнили две песни Шнура, остальные же песни Tiger Lillies спел он сам, в собственном переводе.

Тут-то и стало ясно, чем отличается западное, пропитанное пусть и черным, но юмором, и изящной стилизацией отношение к жизни и смерти от нашего, российского. Это был один из самых мощных альбомов Сергея Шнурова. "О, скоро будет Страшный Суд!" - он выл это так, что душа уходила в пятки, и тут уже становилось не до шуток.

Через много лет после этого Мартин Жак сказал, что Шнур его по-настоящему испугал, и работая с ним, он столкнулся с "совершенно другим образом мышления" и "другим способом видения мира". Еще он добавил, что многие считают сумасшедшим его самого, но шнуровское безумие совсем другое - "это что-то дикое". Отправляясь куда-то со Шнуром, лидер The Tiger Lillies думал, что там их все-таки убьют. К тому же он никогда не понимал, что Шнур сегодня выкинет.

Разница между The Tiger Lillies и "Ленинградом" в мироощущении: для него то, о чем он поет, лишь изящная, укорененная в культурной традиции игра. Исполняя песни Tiger Lillies, Сергей Шнуров доводил себя до экстаза и входил в роль пророка. Интеллигентный петербуржец-книгочей, человек, три года проучившийся на философском факультете Теологического института, Шнуров отлично знает, что такое грех, соблазн и падение, для него эти понятия имеют изначальный, природный, не отражающийся в зеркале интерпретаций смысл. Поэтому в нашей стране такая группа, как The Tiger Lillies, никогда не станет по-настоящему народной - у нас в чести не работа со стилем, а нутро, самоотдача на разрыв аорты. Мы любим искренность, пусть даже и дикую. Но многие при этом умеют ценить и то, что делают "Тигровые лилии". 26 ноября их ждет приятный сюрприз. Тем более что The Tiger Lillies собираются отметить в Москве 30-летие группы.