В Подмосковье сгорели 13 мобильных комплексов видеофиксации

Но это была не простая стоянка с обычными автомобилями. Здесь, неподалеку от завода "Агрпром", стояли мобильные комплексы видеофиксации, смонтированные на базе автомобилей Ford Transit. Вот эти микроавтобусы и были практически уничтожены со всем содержимым.
Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах не сомневаются, что причиной пожара был умышленный поджог. Ну, в самом деле, не проводка же у всех одновременно замкнула и произошло самовозгорание. И явно не молния поразила все 13 машин. Вопрос в другом - кто это сделал и почему?
Одна из самых простейших версий: машины сжег некий "народный мститель", оштрафованный на основании материалов видеофиксации. Известны многочисленные случаи, когда водители умышленно сбивали установленные возле трассы треноги с видеокамерами и даже дрались с обслуживающим эти камеры персоналом. Возможно, и нынешний пожар - из этой серии.
Другая версия: это дело рук конкурентов. Не секрет, что многие мобильные комплексы видефиксации - собственность частных компаний. Да, в некоторых регионах, например, в Тверской области, эти устройства принадлежат казенной структуре ЦОДД - Центру организации дорожного движения, но так не везде. Сгоревшие в Раменском комплексы - частные. По предварительным расчетам, сгорело имущество примерно на сорок миллионов рублей. И сгоревшее оборудование теперь не окупится. При этом пустующие места на дорогах уже скоро точно займут другие обладатели "волшебных камер".