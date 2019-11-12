В Подмосковье сгорели 13 мобильных комплексов видеофиксации

Пожар на автостоянке в подмосковном городском округе Раменское, в поселке Дружба на улице Лесная, полыхнул в 02:35 минувшей ночью. Пожарно-спасательное подразделение прибыло уже через десять минут. В МЧС сообщили, что площадь горения - 200 квадратных метров, сгорели все 13 автомобилей, что находились на стоянке. Впрочем, уже к 03:50 все было не только потушено, но и ликвидированы последствия пожара. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Но это была не простая стоянка с обычными автомобилями. Здесь, неподалеку от завода "Агрпром", стояли мобильные комплексы видеофиксации, смонтированные на базе автомобилей Ford Transit. Вот эти микроавтобусы и были практически уничтожены со всем содержимым.

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах не сомневаются, что причиной пожара был умышленный поджог. Ну, в самом деле, не проводка же у всех одновременно замкнула и произошло самовозгорание. И явно не молния поразила все 13 машин. Вопрос в другом - кто это сделал и почему?

Одна из самых простейших версий: машины сжег некий "народный мститель", оштрафованный на основании материалов видеофиксации. Известны многочисленные случаи, когда водители умышленно сбивали установленные возле трассы треноги с видеокамерами и даже дрались с обслуживающим эти камеры персоналом. Возможно, и нынешний пожар - из этой серии.

Другая версия: это дело рук конкурентов. Не секрет, что многие мобильные комплексы видефиксации - собственность частных компаний. Да, в некоторых регионах, например, в Тверской области, эти устройства принадлежат казенной структуре ЦОДД - Центру организации дорожного движения, но так не везде. Сгоревшие в Раменском комплексы - частные. По предварительным расчетам, сгорело имущество примерно на сорок миллионов рублей. И сгоревшее оборудование теперь не окупится. При этом пустующие места на дорогах уже скоро точно займут другие обладатели "волшебных камер".