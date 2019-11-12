В Сеченовском университете проконсультируют по вопросам онкологии

В Университетской клинической больнице № 1 Сеченовского университета пройдут Дни открытых дверей, в течение которых все желающие смогут получить консультацию по вопросам лечения онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Прием пациентов будет осуществляться бесплатно для всех жителей России с назначением необходимых исследований и изучением истории болезни. При необходимости больному будет выписана квота на операцию. Кабинет диагностики будет работать до последнего пациента.

Первые Дни открытых дверей пройдут 15 и 16 ноября 2019 года. В это время хирурги примут пациентов с доброкачественными и злокачественными опухолями пищевода и желудка. В экспертную группу врачей войдут хирурги-онкологи, доктора и кандидаты медицинских наук Клиники факультетской хирургии им. Н.Н. Бурденко Сеченовского университета.

Второй этап осмотра пациентов состоится 22 и 23 ноября и будет ориентирован на осмотр больных с раком печени и поджелудочной железы, а так же других органов брюшной полости.

Хирурги не откажут в помощи ни одному пациенту, даже с третьей или четвертой стадией рака.

"Отличительной особенностью нашего подхода является то, что опухоли можно прооперировать не только открытым способом, но и малотравматичным. Например, с помощью лапароскопических технологий - то есть, через проколы, а также с помощью уникального роботического хирургического комплекса. Также в лечении онкологических больных мы применяем не только хирургические методы, мы используем комбинированный подход - проводя химиотерапию как в дооперационном периоде, так и после операции. Это позволяет уменьшить опухоль в размерах до хирургического вмешательства и выполнить его радикально, а после операции убить оставшиеся в организме раковые клетки", - говорит директор клиники факультетской хирургии им. Н.Н. Бурденко, заведующий кафедрой факультетской хирургии №1 Сеченовского университета Роман Комаров.

В клинике ежегодно проводится более 100 хирургических вмешательств на печени и поджелудочной железе.

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