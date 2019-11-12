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12.11.2019 18:52
Проект: В регионах

В Воронежской области продлят период льготного поезда в электричках

Учащиеся вузов и техникумов смогут покупать билеты с 50%-ой скидкой вплоть до 20 июля, а учащиеся общеобразовательных заведений – до 30 июня. Ранее льгота предоставлялась для тех и других в одинаковые периоды – с 1 января по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря включительно.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Решение о продлении сроков льготного проезда на электричках для обучающихся в различных образовательных учреждениях Воронежа принято в ходе 48-го заседания регионального парламента, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

– Летняя экзаменационная сессия с учетом защиты дипломных работ по основным высшим учебным заведениям Воронежской области завершается у студентов в срок по 20 июля включительно, предельный срок сдачи школьниками государственной итоговой аттестации, а также единого государственного экзамена с учетом резервных дней в срок по 1 июля включительно. Учитывая многочисленные обращения граждан, было принято единогласное решение соответствующим образом продлить и период льготного проезда для указанных категорий, – объяснил необходимость принятия поправок председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

Фото: Воронежская областная Дума
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Изменениями в региональный закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области» срок действия такой меры соцподдержки, как льготный проезд школьников (в возрасте старше 7 лет), а также студентов вузов и техникумов на железнодорожном транспорте в летний период существенно увеличится. С 2020 года билет на пригородные электрички в полцены обучающиеся младшего возраста смогут покупать до 30 июня, а студенты до 20 июля. На эти цели дополнительно потребуется около 2 млн руб. из областного бюджета.

Председатель Воронежской областной Думы также напомнил, что действующей редакцией закона данная мера социальной поддержки установлена по 31 декабря 2021 года.

Справочно

50-процентная компенсация в виде льготы по тарифам проезда учащихся действует в Воронежской области с 2010 года. Изначально 95% расходных обязательств области компенсировалось за счет субсидии из федерального бюджета. С 2013 года федеральное субсидирование было прекращено и расходные обязательства исполнял бюджет Воронежской области. С 1нваря 2017 года при предоставлении льготы было решено ввести критерий нуждаемости. Но с 1 сентября 2018 депутаты Воронежской областной Думы отменили данное условие для получения школьниками и студентами льготы на проезд пригородным железнодорожным транспортом. На сегодняшний день вне зависимости от доходов семьи все школьники старше семи лет и студенты-очники колледжей и вузов получают 50-процентную льготу на проезд пригородным железнодорожным транспортом по территории Воронежской области в течение учебного года. Для получения льготы на проезд пригородным железнодорожным транспортом по территории Воронежской области в течение учебного года учащимся нужно лишь показать кассиру студенческий билет или справку из школы.

– Решение восстановить для учащихся льготу в полном объеме после двухлетнего перерыва было принято исходя из социальной значимости вышеуказанной меры социальной поддержки, а также интересов обучающихся, проживающих в районах области и пользующихся электропоездами для проезда к месту обучения в образовательные организации Воронежа, – подчеркнул тогда председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

В 2019 году расходы из областного бюджета на реализацию данных целей составили почти 21.5 млн рублей.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронежская областная дума
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